この記事をまとめると ■タクシーは営業区域外ではなければ自由に営業運行できる ■夜の銀座はベテラン以外は近寄ってはいけないと指導しているタクシー事業者もある ■東京に不案内なひとが多い場所もベテランドライバー以外は避けるよう指導されている

タクシードライバーにはいくつかの掟が存在する

東京のような大都会であれば、道を流して通りでタクシーに乗りたいお客を乗せる流し営業ができるし、JRの構内証があれば、好きな駅のロータリーで客待ちすることもできるなど、営業区域外ではなければ自由にタクシーで営業運行できるのだが……。

タクシー事業者によっては「ベテランでないのなら行ってはいけない」という場所も存在する。今回は東京23区及び武蔵野・三鷹営業区域でそれを見ていこうと思う。

最初はあまりにも有名なところで「夜の銀座」がある。高級クラブなどが建ち並ぶ銀座では、夜10時から翌午前1時まで定められた区域内では、決められた乗り場でタクシーに乗らなければならない決まりになっている（月から金曜日の平日のみ／銀座乗車禁止地区［乗禁地区］）。

タクシー乗り場が乗禁地区では用意されているのだが、各乗り場からぞれぞれ入りやすい首都高速の入口があることが多く、そのためそれぞれの乗り場ではそこでタクシーに乗るお客の目的地はだいたい同一方向となることが多いそうだ。たとえば常磐自動車道に向かう首都高へ入りやすい乗り場だと、「茨城県取手市の●●まで……」とお客が行き先を伝えて、「そこはどこですか」みたいな返事をするとたちまちクレームになることが多いようだ。

銀座の高級クラブで飲食するのだから、たとえハイヤーではなくタクシーで帰るとしても、それなりに社会的地位の高いひとで、タクシーの長距離利用に慣れているひとも多い。だいたい常磐自動車道に向かうことが多い乗り場で待機しているのに、「そこはどこでしょうか？」みたいなことは夜の銀座ではなくともなかなか恥ずかしいことともいえるので、よほど経験を積むまでは、「深夜の乗禁地区は近寄らないこと」と新人運転士などに教えるタクシー事業者も多いようだ。

東京に不案内なひとを乗せるとトラブルになることもある

羽田空港については、ナンバープレートの末尾（偶数日が末尾偶数、奇数日なら末尾奇数）で入構規制をかけているのだが、事業者によっては一定キャリア以上積んだ運転士以外は「羽田は行ってはダメだよ」というところもあるようだ。

羽田空港は全国から東京及び首都圏に向かい降り立つひとがタクシーを利用することになる。都内にあまり詳しくないひとが利用することも多いので、ベテランが適任となっているようだ。また、東京ではなく神奈川や千葉、埼玉、さらには北関東3県などへ向かうため利用するということも珍しくない。銀座と同じだが、東京隣接県の道路についてもある程度明るくないとトラブルのもととなるようである。

お台場地区も経験年次の少ない運転士は近寄らないようにといわれることもあるようだ。東京及び首都圏在住者以外のひとが多くいて、タクシーを利用する機会もあるというのは羽田空港と状況は似ている。また、都心に近いのだが、レインボーブリッジなどを使って都心に向かうので、意外なほど料金がかかってしまうので、ここらあたりも、乗せるときにあくまでお客を見ての判断となるが、「結構料金かかりますけど……」と念押しするような接客ができる余裕が必要とのことで、ベテランが望ましいとされているのかもしれない。

テレビ局関係者の送迎は大口取引先なのでもちろん限られたベテラン運転士のみが担当することになる。また、大手企業の入るインテリジェンスビル、五つ星外資系ホテルなども新人や経験がまだ浅い運転士は近寄るなと指導されるケースもあり、無事故・無違反の長い指導者としても活躍する運転士のみが近寄ることが許されることもあるようだ。もちろん、街なかで流しで乗せた客を送り届けるというのはこの限りではない。しかも、あくまでも客待ちを控えるようにということになっている。

傾向としては、タクシーに乗り慣れているひとがよく利用する場所か、逆に東京都内の地理に不案内なひとを乗せるケースが多くなりがちな場所は、ベテランに任せたほうが理想的となっているように見える。いまどきはカーナビが当たり前のようにタクシーについているが、利用客がリクエストせずに運転士から積極的に使っていれば、それを「プロなのに」と快く思わないひともまだまだいる。無事故で乗客からクレームも少ない運転士は有利な乗り場だけではなく、最近はスマホアプリ配車でもおいしい配車を優先的にとることができるとも聞いている。

新人や経験が浅いからといっても問題なく運行することができるかもしれないが、リスクを極力排除したいということで「近寄らないように」としているのではないだろうか。