RSK

写真拡大

熱帯低気圧が発生　24時間以内に台風になる見込み

気象庁は、昨夜（9月2日）熱帯低気圧が発生したと発表しました。今後２４時間以内に、台風に発達する見込みとしています。

【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション

きょう（３日）午前３時には日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の予想進路は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

熱帯低気圧の中心は、

きょう（３日）午後３時には南大東島の北約５０キロ
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートル

熱帯低気圧は、その後台風となる見込みで、

あす（４日）午前３時には奄美市の東約９０キロ
中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル

あさって（５日）午前３時には西日本
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル

６日午前３時には日本の東
中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル

が予想されます。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。