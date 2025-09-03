【台風情報】「台風15号」に発達か 「台風のたまご」熱帯低気圧が沖縄地方の南東に発生 今後の進路はどうなる？【台風いつどこへ？今後16日間の天気予想シミュレーション 3日午前6時半更新】
熱帯低気圧が発生 24時間以内に台風になる見込み
気象庁は、昨夜（9月2日）熱帯低気圧が発生したと発表しました。今後２４時間以内に、台風に発達する見込みとしています。
【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション
きょう（３日）午前３時には日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。
今後の予想進路は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
熱帯低気圧の中心は、
きょう（３日）午後３時には南大東島の北約５０キロ
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１５メートル、
最大瞬間風速は２３メートル
熱帯低気圧は、その後台風となる見込みで、
あす（４日）午前３時には奄美市の東約９０キロ
中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（５日）午前３時には西日本
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
６日午前３時には日本の東
中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
が予想されます。
全国各地の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。