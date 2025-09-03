サントリーホールディングスの新浪剛史前会長が、麻薬取締法違反の疑いで家宅捜索を受けていたことがわかりました。2日、新浪氏の「会長辞任」が発表されましたが、経済界のトップランナーにかけられた疑惑に影響が広がりそうです。

◇

2日午後、“緊急会見”に集まった多くの報道陣。サントリーホールディングスが急きょ会見を開いたワケは…。

サントリーHD 鳥井信宏社長

「昨夜、弊社代表取締役会長・新浪剛史が辞任いたしました。本件において、皆様にご心配、ご迷惑をおかけすることを心よりおわび申し上げます」

発表されたのは、日本の経済界のトップランナーで、会長を務めていた新浪剛史氏の辞任です。

サントリーHD 鳥井信宏社長

「新浪剛史から、警察による捜査が行われたとの報告を受けました。本人から、一身上の理由により、役職を辞任したいとの申し出を受け、9月1日付で受理しました。まさに今回の事案は青天（せいてん）の霹靂（へきれき）」

◇

2002年、三菱商事からコンビニ大手「ローソン」の社長に43歳で“大抜てき”された新浪氏。11期連続で増収増益を達成し…。

その後、2014年にはサントリーの代表取締役社長に。2023年には経済三団体のひとつ、経済同友会の代表幹事に就任。そしてことし3月、サントリーの代表取締役会長に就任しました。

その発言は度々注目され…。

新浪剛史氏

「“やってみなはれ”これがわたしは大好きでございます」

4年前には「45歳定年制」を提案し、議論を巻き起こしたことも。

新浪剛史氏

「（定年を）45歳にすれば30代、20代でみんな勉強するんですよ。自分の人生、自分で考えるようになると」

去年の衆院選で、多くの政党が最低賃金1500円を公約に掲げた際には…。

新浪剛史氏

「できない企業は退出する。払えない企業はダメなんですよ。それを払えない経営者は失格なんですよ」

◇

こうした中、サプリメントも商品として扱うサントリートップに対し、かけられた“疑い”。

新浪氏の自宅の家宅捜索が行われたのは、先月22日。

記者

「家宅捜索を終え、サントリーの新浪会長の自宅から福岡県警の捜査員が出てきました」

捜査関係者によると、新浪氏は大麻由来の成分「THC」が含まれた製品をアメリカから輸入した疑いがもたれているということです。

捜査関係者によると家宅捜索の際、新浪氏は…。

新浪剛史氏

「適法な製品だと思っていた。知人の女性が一方的に送りつけてきた」

などと説明していたということです。

家宅捜索の際、製品そのものは見つからず、また、警察が簡易の尿検査を実施したところ、陰性だったということです。

◇

“物言う経営者”としても知られる新浪氏。

去年、紅麹サプリメントによる「健康被害」を訴える人が相次いだ小林製薬については…。

新浪剛史氏

「けしからん。ここまでくるとさすがにガバナンスの社外取締役の責任は大だ」

2023年、車体にわざと傷をつけるなどして“保険金の不正請求”をしていたことが明るみにでた「ビッグモーター」については…。

新浪剛史氏

「経営そのものに大きな問題があったのは間違いないわけで大変、経営者の一人としてこういう経営をされてきたこと、私自身、また多くの経営者が遺憾に思ってるんではないかなと思います」

また、ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け…。

新浪剛史氏

「（ジャニーズ事務所の）タレントを起用することは、チャイルドアビューズ（子供への性加害）を企業が認めることになることであり、国際的には非常に非難のもとになる」

◇

辞任する事態となった新浪氏。

サントリーHD 鳥井信宏社長（2日午後）

「当社としてはサプリメントに関する認識を欠いた新浪氏の行為は代表として求められる資質を欠くと言わざるを得ないと判断」

サントリーHD 鳥井信宏社長（2日午後）

「売り上げ・利益とも飛躍的に拡大させたというのは動かしがたい事実でございます。本人にも申し上げましたけど、二人三脚できなかったことは本当に残念です」

──本人から何かメッセージ等あったか？

サントリーHD 山田賢治副社長

「（新浪氏からのコメント）『一身上の都合により役職を辞任したいと申し出をし、受理していただいた。会長の仕事を続けることができなくなったことは残念に思っている』。以上になります」

サントリーHD 山田賢治副社長

「口に入る製品を作っていますので、お客様の安心・安全は創業以来1番の目的に掲げてやっています」

──取締役会で辞任促す決定に、伝えた時の新浪氏の反応・言葉は？

サントリーHD 鳥井信宏社長

「正直申し上げますと、いろんなことをいっぱい話したので…。最初は少し驚かれましたけど、その後はいろんな話をいろいろとして『そうだな』と。『じゃあ一身上の都合で』ということで話が終わった」

──反発があったという印象ではなかった？

サントリーHD 山田賢治副社長

「私はそのような印象は持ちませんでした」

◇

そもそも、新浪氏がアメリカから輸入した疑いがもたれている大麻由来の成分「THC」とはどんなものなのか？ 薬物鑑定に詳しい専門家は…。

薬物鑑定に詳しい 法科学研究センター 雨宮正欣所長

「大麻草から取り出したTHCそのものは日本では『麻薬』に指定されている。副作用として依存性があったりとか、脳や神経への悪影響であったりとか、運動機能の障害だったりとか、吐き気であったりとか、そういうような悪影響、これも十分に考えられます」

──（THCが）サプリに含まれたり、使われたりすることは？

法科学研究センター 雨宮正欣所長

「サプリの中に（合法の）CBD、日本でも良く使われているが、（合法の）CBDの中に不純物としてTHCが入っている製品もある」

「海外で購入できるサプリの中には、日本で禁止されているような成分が含まれているものもあるので、十分に気を付けないといけない」

警察は今後、新浪氏のスマートフォンの解析などを行い、慎重に捜査する方針だということです。

サントリーHD 山田賢治副社長

「捜査は警察の方で結論を出すべきものであり、白だからなにもなし、仮に有罪になったから辞めていただく、そういう観点で今回、考えた訳ではない。サントリーの代表取締役会長として、そのような疑義が生じるということ自体、新浪氏の行為は求められる資質を欠くと指摘せざるを得ないことから、今回のことを決意した」

その影響は経済界だけではなく、2014年からは政府の経済財政諮問会議のメンバーに。

政財界に大きな衝撃を与えた、新浪氏の突然の辞任。

3日、代表幹事をつとめる「経済同友会」の定例会見に、通常通り臨むという新浪氏。本人の口から、何が語られるのでしょうか？

（9月2日放送『news zero』より）