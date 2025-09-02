SHISEIDOが販売員ユニフォームを刷新　「シュタイン」の浅川喜一朗がデザインを担当

「SHISEIDO」 が、店舗の販売員であるSHISEIDO パーソナルビューティーパートナーの新ユニフォーム「KASANE」を発表した。デザインは、日本発のファッションブランド「シュタイン（ssstein）」のデザイナー 浅川喜一朗が担当。10月以降、国内および海外の各店舗で順次展開する。また、合わせてカウンターのデザインも一部店舗で刷新する。

【画像をもっと見る】

KASANEは、顧客一人ひとりと向き合い「美」を共に創造していくこと目指す「BI-DO（美道）」をテーマに製作。層を重ねることで生まれる洗練された動きに着目し、直線と曲線の美や隠された内面の強さ、古来の芸能伝統における「間」を表現した。浅川のシンプルでミニマルなデザインが、日本の美と革新を体現する同ブランドのコンセプトに合致したことで、今回のコラボが実現したという。

また、SHISEIDOの世界観をより深く表現するため、新デザインのカウンターを一部店舗で導入。ブランドを象徴する花椿マークをモチーフとしたデジタルカメリアを配置するなど、アートとサイエンスが融合する空間デザインとなる。新たなカウンターは今年2月に松坂屋名古屋店で先行導入されており、秋以降に順次、国内外の店舗に展開する。