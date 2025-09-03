◆イースタン・リーグ 巨人３―２ヤクルト（２日・Ｇタウン）

巨人の三塚琉生外野手（２１）が２日、課題としている左腕打ちで２戦連続の打点をマークした。イースタン・ヤクルト戦（Ｇタウン）に「３番・左翼」で出場。２点を追う３回無死一、二塁で２２、２４年に８勝を挙げている左腕・高橋に対し、初球、外角寄りの１４０キロカットボールを捉えてライナーで中前へ運ぶ適時打とした。３得点を挙げる逆転への口火を切り「チャンスだったので、積極的に狙っていきました」と振り返った。

３年目の今季は、６月に支配下昇格。デビュー戦となった６月１４日のオリックス戦（京セラＤ）では球界屈指の左腕・宮城と対戦し、３打席連続三振と課題が明確になった。降格後は「打てないボールは打てない」と、狙い球を絞って対策を進めてきた。初回２死で高橋から三塁線へボテボテの内野安打を放つと、５回先頭では再び左腕・佐藤から左前安打。立て続けに左腕から結果を残し、今季７度目の猛打賞とした。１軍では３試合、９打数無安打で６三振と壁にはね返された。屈辱を晴らす準備は整いつつある。（小島 和之）