ワークマン × EXILE コラボ第2弾が発売、TAKAHIROがモデルと監修を担当

ワークマンが、EXILEなどを擁するLDH JAPANとのコラボプロジェクト「EXILE × WORKMAN」から誕生したブランド「ゼロステージ（ZERO-STAGE）」の第2弾を9月25日から展開する。全国のワークマン、ワークマンプラス、ワークマンプラスツー、ワークマンプロの計961店舗とオンラインストアで販売する。

【画像をもっと見る】

2025年3月に発売したゼロステージの第1弾は、累計26万点を販売。多くの職人やEXILEファンに支持されたという。2025年秋冬シーズンに発売する第2弾は「STAGE YOURSELF．」をシーズンコンセプトに、TAKAHIROがモデルと監修を担当したオールシーズン対応のパフォーマンスウェアを打ち出す。主にワークシーンでの着用を想定した「ZERO-STAGE RISING」シリーズ（長袖ジャケット4900円、長袖ワークシャツ2500円、カーゴパンツ・スラックス各3900円）と、日常使いを意識したアクティブモデル「ZERO-STAGE WIND」シリーズ（ジャケット・ジョガーパンツ各2900円）、「ZERO-STAGE」グローブ（1900円）の計7アイテムをラインナップ。素材の一部には帝人フロンティアが開発したリサイクルポリエステル繊維「エコペット」を使用し、環境にも配慮したという。