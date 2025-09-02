「ゾフ」を手掛けるインターメスティックが「メガネスーパー」運営会社を完全子会社化

「ゾフ（Zoff）」を展開するインターメスティックが、Horus HDの全株式および子会社 Horusの株式を取得すると発表した。株式譲渡実行日は10月1日。これにより、Horus HD傘下であり「メガネスーパー」を運営するビジョナリーホールディングス（以下、VHD）は、インターメスティックの完全子会社となる。

VHDの主ブランド「メガネスーパー」には、国家検定資格である「眼鏡作製技能士」や、独自の研修制度を修了した専門スタッフが在籍。最新の測定機材を用いた最大60項目にわたる「トータルアイ検査」による高精度の視力測定や、高付加価値の接客およびホスピタリティを通じた専門性の高いアイケアを実践し、2025年4月時点で全国に約300店舗を展開している。同社はコンタクトレンズの販売に注力しており、コンタクトレンズの顧客には若年層が多くインターメスティックブランドとの親和性も大きいことから買収を決断した。

今回の株式取得により、インターメスティックはゾフ、メガネスーパー合わせて国内で600店舗以上を展開するアイウェア販売グループとなる。今後は幅広い世代に向けたメガネ事業やコンタクトレンズ事業の拡充、店舗網の拡大、停滞する業界の再編などを通して、次世代に向けた新たなアイウェア市場の創造に取り組むとしている。

