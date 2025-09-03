◆第７０回京成杯ＡＨ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル）

ＪＲＡ最年長の柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が今週の中山で戦列に復帰する。左肩の負傷による手術とリハビリで昨年１２月以来の実戦となるが、調教に騎乗しながら感覚を取り戻しつつある。土曜メインのサマーマイルシリーズ最終第４戦、京成杯ＡＨ・Ｇ３（６日、中山）では昨年２着のタイムトゥヘヴンに騎乗。先月の札幌記念で横山典（５７）が達成したＪＲＡ重賞最年長Ｖ記録の更新を狙う。

全休日明けの２日も、意欲的に調教をつける柴田善の姿があった。「（２週前は）少し馬の動きに合っていない感じがあったけど、背中の入れ方とかいろいろと試して今は違和感はない。医者にも感謝したいし、頑張ります」と明るい表情で万全をアピールした。

タイムトゥヘヴンには３歳時から騎乗。７歳になった今でもいい勝負ができる手応えを感じている。「（状態は）昨年と同じくらいだと思う。緩さも馬の気持ちも良くなっている。昨年も開幕週なのに脚を使ったから。あの馬自身、中山のマイルが好きなんだろうね」とレースを心待ちにする。ベテランの人馬が、秋競馬の開幕週を盛り上げる。