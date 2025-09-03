¥í¥¹¹³µÄ¥Ç¥â¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÇÉ¸¯¤Î½£Ê¼¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¬À©¤ä·²½°À°Íý¤Ê¤É¤Ï°ãË¡¡¡Ï¢Ë®ÃÏºÛ
¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¹³µÄ¥Ç¥âÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿½£Ê¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë³èÆ°¤¬Ë¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¹³µÄ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ4000¿Í¤Î½£Ê¼¤ä700¿Í¤Î³¤Ê¼Ââ¤òÇÉ¸¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü¡¢Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï½£Ê¼¤ä³¤Ê¼Ââ¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¬À©¤ä·²½°À°Íý¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤¬¡¢¹ñÆâ¤Î¼£°ÂÂÐºö¤Ë·³¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÏ¢Ë®Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ì¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ï¢Ë®µ¡´Ø¤¬Æþ¤ë·úÊª¤Î·Ù¸î¤Ê¤É¤Ï²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½£Ê¼300¿Í¤Û¤É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å±¼ýÌ¿Îá¤Ï½Ð¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¿Îá¤Î¸úÎÏ¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Æâ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼£°ÂÂÐºö¤òÌ¾ÌÜ¤ËÃæÀ¾Éô¥·¥«¥´¤Ê¤É¤Ë¤â½£Ê¼¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¯¸¢Â¦¤Ï¹µÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
°ìÏ¢¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï6·î¡¢ÃÏºÛ¤¬¡Ö½£Ê¼¤ÎÇÉ¸¯¤ÏÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ÇÉ¸¯¤Î°ì»þº¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¹µÁÊºÛ¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£