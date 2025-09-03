伊藤かずえの愛車は「シーマ」だけじゃない!? まさかの「もう1台の愛車」登場！ 庶民派な日産車どんなモデル？

伊藤かずえ、「シーマ」だけじゃない!? もう1台の「愛車」とは

女優の伊藤かずえさんが自身の公式YouTubeを2025年8月11日に更新。

”シーマ”の印象が強い伊藤さんですが、動画では、別のクルマを運転している様子が映されています。一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。

伊藤かずえさんのもう一台の愛車って？

【画像】「えっ…！」これが”伊藤さん”のもう一つの愛車です！ 画像で見る（30枚以上）

伊藤さんといえば、長年乗り続けている愛車・初代日産「シーマ」（Y31型／セドリックシーマ）で知られています。

2020年10月には、X（旧Twitter）に「シーマに乗り始めて30年」と投稿し、愛車の写真を公開。そのツイートが話題となり、日産の社員有志によるレストアプロジェクトが始動しました。

以降、伊藤さんはシーマにまつわるエピソードをSNSでたびたび発信しており、愛車への深い愛情とこだわりが多くの人々の共感を呼んでいます。

シーマのイメージが強い伊藤さんですが、実は2台目の愛車として日産のコンパクトカー「ノート」も所有しています。

伊藤さんが所有するノートは、2020年12月に登場した3代目モデル。パワートレインには第2世代e-POWERを搭載するほか、先進的なデザインと高い安全性能が特徴です。

2021年に購入したことを明かしており、白いボディカラーをチョイス。当時、「主に妹が乗りますが、新しい家族です！」と喜びを語っていました。



今回動画では、「今日は、年に一度開かれる書道展、万紅展に向かってます」「あまりにも暑くて」「車で行くことにしました」と話し、ノートを運転し国立新美術館で行われていた書道展へ向かう様子が映されていました。

伊藤さんは、シーマだけでなくノートも大切に乗り継いでおり、自身のYouTubeチャンネルでは定期点検の様子なども公開。愛車との日常を丁寧に発信しています。

引き続き、伊藤さんと愛車のシーマはもちろん、2台目の愛車であるノートとのカーライフにも注目が集まります。