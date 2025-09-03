日経225オプション9月限（3日夜間） 4万円プットが出来高最多877枚
3日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万25枚だった。うちプットの出来高が6353枚と、コールの3672枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の877枚（6円高84円）。コールの出来高トップは4万3500円の546枚（40円安100円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
23 0 1 49000
38 0 1 48000
92 +1 3 47000
30 -2 3 46250
200 -2 4 46000
54 -2 6 45750
5 -3 7 45625
117 -4 6 45500
11 -4 8 45375
68 -3 9 45250
24 -5 12 45125
235 -4 15 45000
13 -8 13 44875
66 -10 17 44750
30 -8 21 44625
124 -13 25 44500
14 -10 22 44375
58 -21 31 44250
41 -22 41 44125
427 -20 54 44000
54 -32 53 43875
148 -30 70 43750
64 -21 84 43625
546 -40 100 43500
43 -45 110 43375
118 -50 140 43250
22 -55 165 43125
381 -55 200 43000 1305 +355 1
23 -65 230 42875
68 -80 260 42750
21 -135 255 42625
207 -110 335 42500 855 +250 12
16 -145 340 42375
43 -170 405 42250 685 +200 16
36 -110 470 42125 670 +235 2
129 -150 570 42000 500 +120 77
33 -235 570 41875 575 +195 7
23 -260 640 41750 440 +130 27
5 -200 770 41500 290 +40 190
41375 425 +200 5
2 965 41250 270 +70 64
41125 350 +170 10
10 -360 1220 41000 200 +35 270
40875 180 +30 106
40750 165 +25 95
40625 210 +80 31
1 -395 1535 40500 125 +15 255
40375 140 +25 26
40250 185 +93 28
40125 160 +74 11
9 -205 2180 40000 84 +6 877
39875 135 +62 32
39750 100 +33 107
39625 110 +47 17
39500 62 +3 142
