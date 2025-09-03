　3日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万25枚だった。うちプットの出来高が6353枚と、コールの3672枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の877枚（6円高84円）。コールの出来高トップは4万3500円の546枚（40円安100円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　23　　　 0　　　 1　　49000　
　　38　　　 0　　　 1　　48000　
　　92　　　+1　　　 3　　47000　
　　30　　　-2　　　 3　　46250　
　 200　　　-2　　　 4　　46000　
　　54　　　-2　　　 6　　45750　
　　 5　　　-3　　　 7　　45625　
　 117　　　-4　　　 6　　45500　
　　11　　　-4　　　 8　　45375　
　　68　　　-3　　　 9　　45250　
　　24　　　-5　　　12　　45125　
　 235　　　-4　　　15　　45000　
　　13　　　-8　　　13　　44875　
　　66　　 -10　　　17　　44750　
　　30　　　-8　　　21　　44625　
　 124　　 -13　　　25　　44500　
　　14　　 -10　　　22　　44375　
　　58　　 -21　　　31　　44250　
　　41　　 -22　　　41　　44125　
　 427　　 -20　　　54　　44000　
　　54　　 -32　　　53　　43875　
　 148　　 -30　　　70　　43750　
　　64　　 -21　　　84　　43625　
　 546　　 -40　　 100　　43500　
　　43　　 -45　　 110　　43375　
　 118　　 -50　　 140　　43250　
　　22　　 -55　　 165　　43125　
　 381　　 -55　　 200　　43000　　1305 　　+355　　　 1　
　　23　　 -65　　 230　　42875　
　　68　　 -80　　 260　　42750　
　　21　　-135　　 255　　42625　
　 207　　-110　　 335　　42500　　 855 　　+250　　　12　
　　16　　-145　　 340　　42375　
　　43　　-170　　 405　　42250　　 685 　　+200　　　16　
　　36　　-110　　 470　　42125　　 670 　　+235　　　 2　
　 129　　-150　　 570　　42000　　 500 　　+120　　　77　
　　33　　-235　　 570　　41875　　 575 　　+195　　　 7　
　　23　　-260　　 640　　41750　　 440 　　+130　　　27　
　　 5　　-200　　 770　　41500　　 290 　　 +40　　 190　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 425 　　+200　　　 5　
　　 2　　　　　　 965　　41250　　 270 　　 +70　　　64　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 350 　　+170　　　10　
　　10　　-360　　1220　　41000　　 200 　　 +35　　 270　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 180 　　 +30　　 106　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 165 　　 +25　　　95　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 210 　　 +80　　　31　
　　 1　　-395　　1535　　40500　　 125 　　 +15　　 255　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 140 　　 +25　　　26　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 185 　　 +93　　　28　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 160 　　 +74　　　11　
　　 9　　-205　　2180　　40000　　　84 　　　+6　　 877　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 135 　　 +62　　　32　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 100 　　 +33　　 107　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 110 　　 +47　　　17　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　62 　　　+3　　 142　