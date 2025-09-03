日経225オプション10月限（3日夜間） 4万9000円コールが出来高最多78枚
3日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1183枚だった。うちコールの出来高が610枚と、プットの573枚を上回った。コールの出来高トップは4万9000円の78枚（1円安7円）。プットの出来高トップは1万8000円の46枚（1円高7円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 0 2 52000
1 0 3 51000
5 -1 4 50000
78 -1 7 49000
42 -3 14 48000
67 0 34 47000
49 -18 54 46000
12 -19 74 45750
24 -19 78 45500
9 -27 98 45250
5 -40 105 45125
61 -30 120 45000
11 -25 150 44750
48 -40 180 44500
11 -60 200 44250
12 -30 250 44125
46 -35 245 44000
1 -40 310 43875
7 -55 315 43750
2 370 43625
44 -55 350 43500
1 -60 405 43250
28 -75 470 43000
1 +20 635 42750
11 -85 650 42500 1435 2
13 -25 950 42000 1040 +50 7
1 -90 1035 41875 1060 +115 2
3 -200 980 41750 1070 2
14 -180 1155 41500 1030 +175 16
41125 885 +210 6
41000 790 +160 10
40875 740 7
40750 715 +180 1
40500 615 +110 7
40125 585 +160 1
40000 510 +110 36
39500 375 +35 7
39000 310 +50 18
38750 315 +85 1
38500 295 +55 3
38125 225 +30 1
38000 230 +55 31
37750 230 +75 3
37500 205 +60 2
37250 165 +20 2
37000 170 +45 28
36500 130 +20 4
36250 115 +5 1
36000 130 +39 34
35750 120 +31 2
35500 100 +20 20
35250 98 +24 1
