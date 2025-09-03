　3日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1183枚だった。うちコールの出来高が610枚と、プットの573枚を上回った。コールの出来高トップは4万9000円の78枚（1円安7円）。プットの出来高トップは1万8000円の46枚（1円高7円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　 0　　　 2　　52000　
　　 1　　　 0　　　 3　　51000　
　　 5　　　-1　　　 4　　50000　
　　78　　　-1　　　 7　　49000　
　　42　　　-3　　　14　　48000　
　　67　　　 0　　　34　　47000　
　　49　　 -18　　　54　　46000　
　　12　　 -19　　　74　　45750　
　　24　　 -19　　　78　　45500　
　　 9　　 -27　　　98　　45250　
　　 5　　 -40　　 105　　45125　
　　61　　 -30　　 120　　45000　
　　11　　 -25　　 150　　44750　
　　48　　 -40　　 180　　44500　
　　11　　 -60　　 200　　44250　
　　12　　 -30　　 250　　44125　
　　46　　 -35　　 245　　44000　
　　 1　　 -40　　 310　　43875　
　　 7　　 -55　　 315　　43750　
　　 2　　　　　　 370　　43625　
　　44　　 -55　　 350　　43500　
　　 1　　 -60　　 405　　43250　
　　28　　 -75　　 470　　43000　
　　 1　　 +20　　 635　　42750　
　　11　　 -85　　 650　　42500　　1435 　　　　　　　 2　
　　13　　 -25　　 950　　42000　　1040 　　 +50　　　 7　
　　 1　　 -90　　1035　　41875　　1060 　　+115　　　 2　
　　 3　　-200　　 980　　41750　　1070 　　　　　　　 2　
　　14　　-180　　1155　　41500　　1030 　　+175　　　16　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 885 　　+210　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 790 　　+160　　　10　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 740 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 715 　　+180　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 615 　　+110　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 585 　　+160　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 510 　　+110　　　36　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 375 　　 +35　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 310 　　 +50　　　18　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 315 　　 +85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 295 　　 +55　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38125　　 225 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 230 　　 +55　　　31　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 230 　　 +75　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 205 　　 +60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 165 　　 +20　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 170 　　 +45　　　28　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 130 　　 +20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36250　　 115 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 130 　　 +39　　　34　
　　　　　　　　　　　　　35750　　 120 　　 +31　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35500　　 100 　　 +20　　　20　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　98 　　 +24　　　 1　