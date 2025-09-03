日経225オプション11月限（3日夜間） 4万7000円コール120円
3日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は38枚だった。コールの合計出来高は3枚。コールの出来高トップは4万7000円の2枚（20円安120円）だった。プットのの合計出来高は35枚。プットの出来高トップは3万円の9枚（8円高88円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 40 49000
2 -20 120 47000
40000 890 +135 2
30000 88 +8 9
29000 70 3
25000 45 2
22000 24 2
20000 21 +1 8
18000 21 4
16000 17 +6 5
株探ニュース
