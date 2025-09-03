　3日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は38枚だった。コールの合計出来高は3枚。コールの出来高トップは4万7000円の2枚（20円安120円）だった。プットのの合計出来高は35枚。プットの出来高トップは3万円の9枚（8円高88円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　40　　49000　
　　 2　　 -20　　 120　　47000　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 890 　　+135　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　88 　　　+8　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　70 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　45 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　24 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　21 　　　+1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　21 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　17 　　　+6　　　 5　


株探ニュース