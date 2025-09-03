9月28日(日) 夜6時30分～放送「池上彰×吉永小百合 昭和100年」昭和の大スター 吉永小百合がテレ東初出演!!! 吉永小百合の“こだわり”、“好きなこと”、“平和への想い”が明かされた

テレ東では9月28日(日)夜6時30分から、池上彰と吉永小百合が出演する「池上彰×吉永小百合 昭和100年」を放送します。昭和100年となる今年、“昭和を知って未来へ繋げる”をコンセプトにこの100年間で日本が歩んできた成功と失敗の軌跡を振り返る特別番組の第2弾。今回は、吉永小百合が演じた昭和という時代を大きなテーマに、また最新主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（10月31日公開、キノフィルムズ）で吉永小百合が演じた登山家、田部井淳子の半生なども振り返りながら、未来へとつなぐキーワードを探ってまいります。日本の次の100年につながる番組です。

コメント

■ 池上彰

吉永小百合さんとご一緒できるなんて、至福の時でした。吉永さんはどの作品に出演されても、とても活動的で素晴らしい方で、その“活動”に繋がる秘訣は一体何なんだろう？と常日頃思っていました。吉永さんは言葉をひとつひとつ慎重に考えて紡ぎだされます。今回番組を通じて、吉永さんの平和への思いや反骨精神など、知らなかった一面を伺うことができて良かったです。過去“女だてら”といった言葉が使われていた時代がありました。登山家の田部井さん含め、過去に多くの女性が辛い環境を突破してきたからこそ今の社会があるのだということを、この番組を観て知っていただきたいと思います。

■ 吉永小百合

池上さんとのテレビ番組での対談は初めてで、今回池上さんとご一緒できかけがえのない時を過ごさせていただきました。池上さんのことは普段テレビで拝見していて、どのように調べてお話しされているのか興味があったのですが、実際に隣で色々な思いや知識を口にされているのを見て興奮してしまいました。また、お忙しい中で私の出演作を観ていただいたようで、感想をお話しくださりとても嬉しかったです。「てっぺんの向こうにあなたがいる」では女性として世界で初めてエベレストの登頂に成功した田部井淳子さんを演じています。映画で描く田部井淳子さんという女性の半生を、この番組でも昭和100年という視点を通して紐解きます。ぜひご覧ください。

■ 金山円 プロデューサー (テレビ東京 報道局)

昭和100年の番組を制作するにあたり、池上さんやスタッフと「吉永小百合さんに出演していただけたら夢のようだね」と話していました。まさか実現できるとは…！池上さんが吉永さんとの共演を「至福の時」と表現されていましたが、今回、番組作りに関わったすべてのスタッフにとっても2時間以上に渡る収録の 時間は至福の時でした。昭和という時代は女性史が大きく動いた時代でもありました。初の女性国務大臣や女性裁判所長が誕生したり、吉永小百合さんが演じた田部井淳子さんが女性として世界で初めてエベレストの登頂に成功したり…女性たちが数々の「最初の一歩」を踏み出した時代だったのです。その道のりはまだまだ長いですが、今を生きる私たちの頑張りが次の時代をつくるのだと改めて思いました。「池上彰×吉永小百合 昭和100 年」は昭和を振り返るだけではなく、未来に繋げる番組です。番組をご覧になった一人でも多くの方が、未来に思いを馳せてもらえればうれしいです。

番組概要

【番組名】「池上彰×吉永小百合 昭和100年」

【放送日時】9月28日(日) よる6時30分～8時50分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で！

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

★TVer では便利な「お気に入り登録」をお願いします！★

▶テレ東 HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/ikegamiakira/

▶TVer：https://tver.jp/series/srtexniqlk

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「テレ東 BIZ」「U-NEXT テレ東 BIZ セレクション」にて見放題配信

▶テレ東 BIZ：https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/

▶U-NEXT テレ東 BIZ セレクション：https://video.unext.jp/brand/txbiz

【出演】＜MC＞ 池上彰

＜パートナー＞ 吉永小百合

＜ナレーション＞ 中井和哉

【エグゼクティブ・プロデューサー】清水昇 (テレビ東京 報道局)

【プロデューサー】金山円 (テレビ東京 報道局)

【公式 X】https://x.com/tx_ikegami ／ @tx_ikegami