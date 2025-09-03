韓国ドラマ『暴君のシェフ』出演のイ・ジュアンら、アービングと業務提携
女優の奈緒、橋本マナミらが所属する芸能プロダクション・アービングは2日、YY ENTERTAINMENT所属の韓国俳優、イ・ジュアン、ハン・ジアンと業務提携したことを発表した。
イ・ジュアン
イ・ジュアンは、1996年1月24日生まれの29歳。現在、Netflix配信中で「今日のTV番組1位(日本)」(※9月3日現在)にランクインしている人気韓国ドラマ『暴君のシェフ』に、コンギル役で出演している。
ハン・ジアンは、1998年2月22日生まれの27歳。Netflixドラマ『タックカンジョン』『殺人者パラドックス』(いずれも2024年)に出演している。
ハン・ジアン
