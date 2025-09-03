プロ野球セ・リーグは2日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は5位中日と対戦。3回に佐藤輝明選手と熊谷敬宥選手のホームランで4点を先制すると、7回にも大山悠輔選手の犠牲フライで1点を追加しました。先発の村上頌樹投手は無失点で迎えた7回に立て続けにヒットを打たれ3点を失い降板しましたが、後を受けた及川雅貴投手がピンチを脱出。そのまま継投で逃げ切って勝利し、優勝へのマジックを6としました。

2位巨人は6位ヤクルトと対戦しました。1点を追う4回に中山礼都選手のホームランで追いつくと、5回には、吉川尚輝選手が押し出し四球を選び勝ち越し。投げては先発の戸郷翔征投手が6回1失点で5勝目をあげました。

3位DeNAは4位広島と対戦。初回、佐野恵太選手が先制2ランホームランを放ちます。さらに2回には蝦名達夫選手と桑原将志選手のタイムリー、佐野選手の犠牲フライ、そしてオースティン選手の2ランで5点を追加する猛攻を見せ、序盤から大量リードを奪いました。その後広島に追い上げられましたが、3点差で勝利しました。

▽2日のセ・リーグ結果

◆阪神 5-3 中日

勝利投手【阪神】村上頌樹(11勝3敗)

敗戦投手【中日】マラー(3勝8敗)

セーブ【阪神】石井大智(1勝0敗8S)

本塁打【阪神】佐藤輝明35号、熊谷敬宥1号

◆巨人 4-1 ヤクルト

勝利投手【巨人】戸郷翔征(5勝8敗)

敗戦投手【ヤクルト】奥川恭伸(4勝7敗)

セーブ【巨人】マルティネス(3勝2敗36S)

本塁打【巨人】中山礼都6号

◆DeNA 8-5 広島勝利投手【DeNA】ケイ(7勝6敗)敗戦投手【広島】床田寛樹(9勝9敗)セーブ【DeNA】伊勢大夢(0勝4敗6S)本塁打【DeNA】佐野恵太13号、オースティン8号