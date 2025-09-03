元フジのフリーアナウンサー、子育てしながら海外大学のオンライン講座で資格取得
フリーアナウンサーの内田恭子が、5日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
内田恭子 ＝テレビ朝日提供
スポーツ番組での司会で注目され、フジテレビの人気アナウンサーとして活躍していた内田。無茶なスケジュールでも楽しい20代を過ごしていたが、仕事ばかりで社会人として常識が足りないと思うようになり、退社し、30歳で結婚、フリーアナウンサーになったという。
49歳になった現在は、中学生の息子2人の子育てと仕事の両立で、多忙な日々を送っているが、コロナ禍で時間ができたことをきっかけに、長年やりたかったカウンセリングの勉強を始めたそう。時差と闘いながら海外の大学のオンライン講座を受け、資格も取得し、充実の毎日を送っているという。
