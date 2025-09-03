中国では自動運転のタクシーやバスの開発が進んでいる。今回、訪中したベテランジャーナリストの井上久男氏が、その内実を探った。

「もはや人間が運転するよりも安全なのかもしれない」

トヨタやホンダ、日産自動車といった日本の自動車メーカーも拠点を置く中国・広州市の空の玄関「白雲国際空港」に降り立つ。前回レポートした深圳から150kmほど離れているが、ここでもロボットタクシーに乗ることができる。事前にスマートフォンのアプリで予約しておけば、空港の指定場所にロボットタクシーが待機している。

経済特区の深圳と違って広州市内は規制があるため、無人ではなく安全員の同乗が義務付けられている。とはいえ、実際の運行に人間は関与していないので、深圳で乗ったロボタクと技術的には同水準だろう。白雲国際空港で営業許可を受けているのは、小馬智行（ポニーai）だ。同社は自動運転技術を開発し、ロボタク事業などを運営する企業で、広州市内だけで約300台が稼動しているという。

ポニーは2016年に米シリコンバレーで創業し、2017年に中国に本社を移した。自動運転関連技術では米グーグル系のウェイモと並ぶ、世界のトップ企業だと言われる。創業者でCEOを務めるジェームズ・ペン氏は、中国の百度やグーグルで技術者として計11年間働いた。2024年には米ナスダック証券市場への上場も果たしている。社員は約1300人で、うち7割が研究開発人材だという。



ポニーは日本との関係も深い。2020年にトヨタが4億ドル（約592億円）を出資し、2024年にはロボタク運営の合弁会社を設立している。白雲国際空港にいたロボタクの車体はトヨタのミニバン「シエナ」をベースにしたものだった。トヨタが車両を開発し、ポニーが自動運転に関するソフトウェアの開発やデータ収集を行っているのだ。

実はトヨタは2025年4月、ウェイモとも自動運転の開発と普及における戦略的パートナーシップで基本合意したと発表している。米中それぞれで自動運転のトップ企業2社と手を組むトヨタのしたたかさが窺える。

トヨタの広州工場に近い、広州市南部の南沙区にあるポニー本社を訪ねた。かつてこの周辺にはパイナップル畑が広がっていたという。ここでも同社の技術を駆使した無人運転のシエナに乗って、片側4車線の大きな自動車専用道を時速60kmで走ったが、何ら違和感はなかった。それどころか、「もはや人間が運転するよりも安全なのかもしれない」と感じたほどだ。

日本の物流問題を解決する鍵にも

「我々のビジョンは革新的な自動運転技術を通じて、世界中の人々や企業に安全で効率的なモビリティを提供することです」と、ポニーの営業担当の周思程経理は説明する。同社のコア技術は「バーチャルドライバー」と呼ばれ、高解像度のカメラやセンサー類と、そこから得られるデータを処理するAIによって構成されている。車の「スマートフォン化」と呼ばれる知能化が進む現在、ハードを製造するよりも、こうしたソフト領域の方が、付加価値が高くなっているといえる。

