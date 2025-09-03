¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚ¡¡¼«¸ÊºÇÂ¿£³ÂÇÅÀ¡Ö¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡×¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤â¹âÉ¾²Á¡Ö´°àú¤ËÂª¤¨¤¿Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¹Åç£µ¡Ý£¸£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£²Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬ÇÔÀï¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£È¬²ó¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤ÇÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤âÂÇÀÊÆâÍÆ¤ò¹âÉ¾²Á¡£¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ø¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤é¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¢¤È¤Ò¤È¿¤Ó¤Ç¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤È¤¤¤¦ÂÇµå¤ËËÜµòÃÏ¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¤ë¤È¡¢´¿À¼¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄË¤¤ÇÔÀï¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¸ñ¤Ï¡¢¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦È¬²ó¤ËÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¡£ÀèÆ¬¾®±à¤«¤é£³Ï¢ÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬ÂÇÀÊ¤Ø¡£½éÂÐÀï¤ÎºäËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÁÀ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È½éµå¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¡£Æâ³Ñ¤Î£±£´£¶¥¥í¤òÂª¤¨¡¢º¸±Û¤¨¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æó²ó¤ËÅê¥´¥í¤Î´Ö¤ËÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±»î¹ç£³ÂÇÅÀ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ç£³ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ëµ®½Å¤Ê°ìÂÇ¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¢¤ì¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤á¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤òÊü¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¥«¡¼¥É¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¿·°æ´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Ë¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ïº´¡¹ÌÚ¼«¿È¤¬°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼ã¤ÂçË¤¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë»Ø´ø´±¤Ï°ÕÃÏ¤Î°ìÂÇ¤Ë¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Í¡£´°àú¤ËÂª¤¨¤¿Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£¾¯¤·ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£³Ï¢Àï½éÀï¤ËÇÔÀï¡£¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö£²¡×¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Î£¹·î¤Ï£µ¾¡£²£°ÇÔ¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÂç¼ºÂ®¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡£¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¡£¥ë¡¼¥¡¼¤¬¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£