なにわ男子・藤原丈一郎＆道枝駿佑の“優しすぎる”エピソード明らかに
7人組グループ・なにわ男子が、3日放送のフジテレビ系音楽番組『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜 後11：00）に出演する。
【写真】堂本剛も登場
ゲストの本音を曝（さら）け出す「名乗り出たら即ご褒美！正直トータライザー」で大アピール合戦に。「なにわ男子の顔は自分だ！」と答えたメンバーは。自ら語ったエピソードに思わず赤面する場面も。
メンバー全員が“優しい”なにわ男子の中でも、自らを“優しすぎる”という藤原丈一郎の、道枝駿佑に対する “優しすぎる”エピソードが明らかに。最新曲「Black Nightmare」を披露する。
さらに、堂本剛の楽屋にナイナイが突撃。ナイナイからの「サインください！」とのお願いに剛が添えた爆笑メッセージとは。そして.ENDRECHERI.として「LOVE VS. LOVE」を歌唱する。
