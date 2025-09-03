〈〈日航機事故40年〉「これからは一緒にやりませんか」遺族と日航OBに“かつて例を見ない”人間関係が生まれた瞬間〉から続く

2025年は日航ジャンボ機墜落事故から40年の節目。墜落現場の“御巣鷹の尾根”には、いまでは様々な事故や災害の遺族が集まる。

宮城県名取市の丹野祐子さんもその一人だ。東日本大震災で息子の公太さん（当時、中学校1年生）を亡くした丹野さんは、一冊の本との出会いをきっかけに、御巣鷹山の慰霊登山を始めた。喪失体験者のなかから芽生えた新しい精神文化の光景を、ノンフィクション作家の柳田邦男氏が伝える（文藝春秋2022年9月号より）。

1冊の本の衝撃

冬には仙台平野にも雪が降る。ある冬の日、雪が少し積もったので、公太は寒がっているのではと、勤めに出る前に慰霊碑に立ち寄った。いつも手でなでてやる碑の上面の雪は解けていたが、彫り込んである名前のところだけは、まだ雪が残っていて、文字を白く浮き上がらせていた。思わず公太の文字の上に手をあてた。公太がすぐ傍にいるような気持ちになった。その存在感は、公太の全身が寄り添ってくれるような感じだった。



1冊の本が人の心の持ち方や生き方を大きく変えることが、しばしばある。祐子も心の救いにつながったとも言える本との出会いを経験した。

震災から3年経ったとき、東京から被災地支援に来ていたボランティアの男性と話しているうちに、男性から、「日本航空機事故のご遺族が書かれた本があるのですが、震災の被災者にとっても参考になるようなことが、いろいろと書かれているんです。もしお読みになりたいようでしたら、後でお送りします」

と言われた。祐子は、「ありがとう。お願いします」と答えた。

その男性は、誠実に後日その本を送ってきてくれた。その本は、「8・12連絡会」事務局長の美谷島邦子が3年前の2010年に出版した『御巣鷹山と生きる 日航機墜落事故遺族の25年』だった。カバーの写真には、焼け爛（ただ）れた事故現場に立ちつくす男性とその足許に泣き伏す女性が写っていて、その背後には機体残骸の一部やなぎ倒され焼け焦げた樹木が散乱している。

特に目を引かれたのは、「9歳の息子を失った私は、悲しみを、力に変えた」という帯の文章だった。

《幼い子を突然事故で失った母親が書いた本なのだ。しかも、悲しみを力に変えたという。どのようにして、そんなことを可能にしたのだろう》

そう思った祐子は早速その本を読み始めた。日航機事故が起きたとき、祐子はまだ16歳の高校生だった。それでも日航機事故のことは、連日テレビや新聞で大きく報道されていたので、大体知っているつもりになっていた。ところが、邦子の手記を読み進むにつれて、事故がどれほど悲惨なものだったのか、遺族のその後の人生がどのように大変なものだったかなど、肝腎なことは何も知らなかったことに気づかされた。

とりわけ母親である邦子が亡き子に会いたい思いから、御巣鷹山に度々登っては墓標に思い出の鯉のぼりを立てたり、山でわが子を思う詩を詠んだり、さらには遺族同士の交流のなかで心を支えるものを見出したりする場面では、祐子は胸を揺さぶられるような感情の昂（たか）ぶりを感じた。

この時、事故から30年近い歳月が過ぎていた。

《美谷島さんは、どうやって生きなおすことができたのだろう。どうやって30年近い年月を生き抜いてこられたのだろう。自分も御巣鷹山に慰霊登山をしたい。美谷島さんに会って話を聞きたい》

祐子の心のなかに、そんな思いが沸々と湧いてきた。

それでも遠慮する気持ちから、邦子に電話をする勇気が出ないまま、1年が過ぎてしまった。2015年の夏が近づいた頃、祐子は何度も取材を受けていたNHK仙台放送局のプロデューサー大野太輔（だいすけ）に、「御巣鷹山に登りたいが、どうすればよいか」と相談すると、大野は「案内してあげますから、一緒に登りましょうよ」と約束してくれた。

この年8月2日、祐子は大野の案内で御巣鷹の尾根への慰霊登山をした。8月12日より10日も前だったので、慰霊に訪れる人は少なく、山は静かだった。葛折りの狭くて急な登山道をゆっくりと踏みしめて登るにつれて、山を包む静謐な空気に、祐子は閉じていた心が次第に開放されていくように感じた。

