全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を9月3日から9日まで開催する。

アジアやアメリカ、オセアニア行きなどに設定がある。搭乗期間は10月14日から2026年5月31日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。

予約クラスはエコノミークラスが「K」、プレミアムエコノミークラスが「N」、ビジネスクラスが「P」となる。

この他に国内線でも、9月3日から9日までタイムセールを実施している。

・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

上海（30,200円／-／100,200円）、北京（35,200円）、ホーチミン（40,400円／-／232,400円）、ハノイ（40,400円）、香港・大連（43,200円）、マニラ（46,400円／-／149,400円）、広州（51,200円）、シンガポール（64,000円）、ジャカルタ（75,800円／-／279,800円）、デリー・ムンバイ（75,800円）、ホノルル（87,000円／154,000円）、パース（95,200円）、パリ・イスタンブール・ストックホルム・ミラノ・ロンドン・フランクフルト・ミュンヘン・ブリュッセル・ウィーン（105,000円）、シアトル（130,000円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・バンクーバー（150,000円）、バンコク（62,000円／-／236,000円）、クアラルンプール（-／-／222,000円）