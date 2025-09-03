¡Ú°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÛÈîËþ°Ê¾å¤Ë¶²¤í¤·¤¤¡Ä²á¿©¤¬¾·¤¯ÉÂµ¤¡¦¥ï¡¼¥¹¥È2
±¿Æ°¤·¤Æ¤âÁé¤»¤Ê¤¤¡£¿©»öÀ©¸Â¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡£¸ºÎÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿©Íß¡×¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£ÈîËþÂç¹ñ¡¦ÊÆ±Ñ¤Ç¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¸¸ÁÛ¤òË½¤¯°ìºý¡×¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤ÎËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø¿©Íß¤Î¹¶Î¬½ñ ¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ù¡Ê¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥½¥óÃø¡¢´äÅÄ²ÂÂå»ÒÌõ¡Ë¤À¡£
Ãø¼Ô¤Ï2000¿Í°Ê¾å¤ÎÈîËþ´µ¼Ô¤ò¿Ç¤Æ¤¤¿¡¢¿©Æ»¤ä°ß¤ÎÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¤Ë¤·¤Æ¸ºÎÌ¼ê½Ñ¤ÎÌ¾°å¡£ÈîËþ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤ä°Õ»Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÝ¿©¹ÔÆ°¡¢Âå¼Õ¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¡¢°äÅÁ¡¢Îò»Ë¡¢ÎÁÍý¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÌÌÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¡Ö¿©¤Ù²á¤®¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÀºåÌ¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö²á¿©¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ËÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÂÎ½ÅÁý²Ã°ÊÁ°¤Ëµ¯¤³¤ë
²á¿©¤Î±Æ¶Á
¡¡¿©¤Ù²á¤®¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Î§¿À·Ð·Ï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÀÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë²á¿©¤ËÂÐ¤¹¤ëÂå¼ÕÅ¬±þ¤Ê¤é¡¢²æ¡¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢°ÂÀÅ»þ¤ÎÌ®Çï¿ô¤¬¾å¾º¤·¡¢¹â·ì°µ¤Ë¶ì¤·¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â´À¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¡·ìÅüÃÍ¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÚÆù¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Ç¾¤Ë¤Ï¥Ö¥É¥¦Åü¤È»ÀÁÇ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¡¢À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¸ò´¶¿À·Ð¤ÎºîÍÑ¤ÇÄÃÄË¸ú²Ì¤òÍ¤¹¤ë¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊü½Ð¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¡¢¹âÍÈ´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¤Ê¬¤ËÆëÀ÷¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¡¢µÙÆü¤Îµ¤Ê¬¤À¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÁË³²¤¹¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«Î§¿À·Ð·Ï¤ÎÆ¯¤¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÂÎ½Å¸º¾¯¤«¤é¤â²æ¡¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤òÍÞÀ©¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¿´Â¡¤Ïµ¡³£Åª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¥Ñ¥ë¥¹¥ì¡¼¥È¡ÊÇïÆ°¤ÎÂ®¤µ¡Ë¤È·ì°µ¡ÊÇïÆ°¤Î¶¯¤µ¡Ë¤ò²¼¤²¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤Ø¤Î·ì±Õ½Û´Ä¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡±ÉÍÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍÆ°×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬º®Íð¤·¤¿¤êµ¤»ý¤Á¤¬Æ°ÍÉ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ëµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ï¾Ã¤¨¼º¤»¡¢Ýµ¡¹¤È¤·¤¿µõ¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£´µ¼Ô¤¬ÁÊ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¼«Î§¿À·Ð·Ï¤ÎÈ¿±þ¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ë²Ì¤Ï¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÃí°Õ¡ª
¡Ö²á¿©¡×¤Î¶²¤í¤·¤¤Âå½þ
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²æ¡¹¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¿©ÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤ËÊë¤é¤·¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¡¹¡Ë¤Î¿È¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÀ²½¤·¤Æµ¯¤³¤ëÂå¼ÕÅ¬±þ¤Ï¡¢²á¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡²æ¡¹¤Ï30Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ1Æü¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬500¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î²á¾ê¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ç³¾Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï°ìÍÍ¤ËÂÎ½Å¤¬300¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸ò´¶¿À·Ð¤Î²áÅÙ¤Ê³èÀ²½¤Ç²á¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÆó¤ÄÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â·ì°µ¤ÈËýÀÅª¤Ê¹â·ìÅü¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤éÆó¤Ä¤Ï»º¶È²½¤·¤¿ÅÔ»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢²á¿©¤ËÂÐ¤¹¤ëÂå¼ÕÈ¿±þ¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¹¬Ê¡´¶¤ÎÃæÆÇ¤«¤é²æ¤¬¿È¤òÍÆ°×¤Ë°ú¤Î¥¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ÉÊ¶È³¦¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤òÍøÍÑ¤·¤Æ±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¿©Íß¤Î¹¶Î¬½ñ¡¡¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÈîËþ³°²Ê°å
Ì¾Ìç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸ÉÂ±¡¤ÎÈîËþ¡Ê¸ºÎÌ¡Ë³°²Ê¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ³°²Ê°å¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É²¦Î©³°²Ê°å»Õ²ñ¤Î¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¡£Ê¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤Î³°²Ê³Ø½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¡¢¥Û¡¼¥Þ¡¼¥È¥óÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤ÇºÇ¤âÍ½Ìó¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤ÈîËþ¼£ÎÅÉÂÅï¤ÎÀßÎ©¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Á°Ä²¡Ê¿©Æ»¤È°ß¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢2000Ç¯°ÊÍè¡¢100°Ê¾å¤Î²Ê³ØÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤ÏNHS¡Ê¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó»äÎ©ÉÂ±¡¤ÎÈîËþ³°²ÊÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£