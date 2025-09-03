「これまでFXなどのハイリスクな投資が多かった」34歳男性が始めた月1万円のオルカン積立投資
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、父（65歳）、母（63歳）、弟（24歳）
▼金融資産
年収：120万円
預貯金：50万円、リスク資産：20万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：15万円
・米国株：1万円
・仮想通貨：3万円
・その他：1万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
2024年から、オール・カントリーに月1万円の積立投資を続けてきたという、今回の投稿者。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、「元本14万円→運用益込15万円」と、利益が出ている様子です。
積み立てを始めた当初、運用益は「ゆるやかに上昇していた」ものの「アメリカがトランプ政権に移行して、一時的に下落に転じた」と、市場変動の影響を実感したこともあったそう。しかし「その後も継続して積み立てていき、現在は少々プラスに転じている」と説明されています。
積立額が「1万円だけなので、当初は増減幅も数百円程度だった。しかし、積み立て残高が伸びるにつれて、資産の上昇幅が数千円単位に膨らんでいった」と、徐々に資産の成長も実感されているようです。
「これまでFXなどのハイリスクな投資が多かったが、より安全な資産運用について知れてよかった」と、積立投資の安定性に魅力を感じているそうです。
一方で「下落に転じたときは、せっかく積み立ててきたのに損した気分になって、やめたくなったことがある」と、下落局面での心理的な葛藤についても、率直に語っています。
積立投資を続ける上では、「基本的には積み立て設定をしたら放置する。下落しても気にせずに積み上げる」というシンプルな方針をとっているとのこと。
新NISAについては、「成長投資枠まで投資できる余裕はまだないので、まずはつみたて投資枠を埋めていく予定。余裕が出れば、成長投資枠も、銘柄選定をして利用する予定」と、段階的なアプローチを考えている様子でした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
