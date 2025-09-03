メタプラネットから呉服屋まで…「ビットコイン買うだけ」ビジネスが上場企業で拡大するワケ

上場企業が、本業とは直接関係のない「ビットコイン（BTC）の保有」を経営戦略の中核に据え、時価総額を急拡大させる動きが相次いでいる。

ホテル事業を祖業とするメタプラネットを筆頭に、足元ではネイルサロンを運営するコンヴァノ、呉服の老舗である堀田丸正といったさまざまな上場企業が「ビットコインをただ買って、保有する」という財務戦略を採用しはじめたのだ。

その背景には、日本の税制や金融制度に盲点があるとみられている。

日本では暗号資産の売買益は「総合課税」となる。最高税率は住民税と合わせて最大55.945%と負担が重い。その一方で、株式のような金融商品の売却益であればどれだけ利益を出しても20.315%の税率しかからない。NISA口座を活用すれば売却益は非課税になる。

上場企業が保有資産の大部分をビットコインにすれば、その会社は「株式の皮を被ったビットコイン」となり、有利な税率で事実上のビットコイン投資を行えるため、個人投資家を中心にビットコインを買うだけビジネスを展開する上場企業の需要が高まっているのだ。

「買うだけ」ビジネスで株価は暴騰

ビットコインの「買うだけ」ビジネスを初めて大規模に実施したのが米国のソフトウェア企業であるストラテジー社(旧マイクロストラテジー社)だ。同社は執筆時点で約63万BTC（ビットコイン）を保有しており、ビットコインの総供給量の約3%を一社で保有している。

同社は2020年末にビットコインを買う経営戦略に転じたことで、株価は当時の30倍程度まで膨らんだ。

海外での成功体験もあってか、日本国内でもストラテジー社に倣ったビジネスモデルの導入が加速している。

ホテル事業からビットコイン財務企業へと事業の軸足を転換したメタプラネットは、2025年8月時点で1万8991BTC(約2800億円相当)を保有し、時価総額は6300億円まで膨張した。「ビットコインを買うだけで東北電力よりも時価総額が大きくなった」といえば、その規模感が掴めるだろうか。

また、呉服店を祖業とする堀田丸正は本業が8年連続の赤字となる見通しでありながら、足元で株価が10倍以上に膨れ上がっている。その理由は、親会社であるライザップグループが米国の暗号資産プラットフォーム企業であるBakktへ株式を売却し、ビットコインの保有を進めていく旨を公表した。社名も近く「bitcoin.jp」に改名する予定であるという。

ネイルサロン「ティアラリュクス」を運営するコンヴァノも2021年以降は営業赤字が目立っていたが、2025年に入りビットコイン取得を決議したことで株価が10倍以上に暴騰した。

ビットコインを買うだけで、相場10倍以上の株価暴騰が発生する。

そんな成功例もあってか、堀田丸正と同じく8年連続営業赤字になる見込みのDef Consulting社もビットコイン保有のプレスリリースを25日に公表し、ストップ高となった。最近では、もはや「保有する予定である」と書いただけでも株価が暴騰しており、ビットコインを買うビジネスへの期待がいかに先行しているかがうかがえる。

＊ ＊ ＊

一方、海外では、実はこの「ビットコイン買うだけ」ビジネスに陰りが見えている。日本もはたして同様の道をたどるのか？後編記事〈上場企業で拡大する「ビットコイン買うだけ」ビジネスは終了間近？「ダメならイーサリアム」も安易な発想〉で詳述する。

【後編を読む】上場企業で拡大する「ビットコイン買うだけ」ビジネスは終了間近？「ダメならイーサリアム」も安易な発想