8月の戦略ポートフォリオ、ベンチマークを2.7%下回る

戦略ポートフォリオの8月のパフォーマンスはベンチマークに大幅に劣後した。ポートフォリオの月次リターンがベンチマークに約2.7%アンダーパフォームした。これほど大きくアンダーパフォームしたのは運用開始以来、初めてである。2ヵ月連続でベンチマークに劣後したため、運用開始1年間で最大17％強まで拡大した累積のアウトパフォーマンスは13％強まで縮小する結果となった。

［図表1］戦略ポートフォリオとベンチマークのリターン 出所：QUICKデータより筆者作成

［図表2］戦略ポートフォリオとベンチマークの累積リターン（2024年6月の値を1として指数化） 出所：QUICKデータより筆者作成

日立製作所（6501）、良品計画（7453）、リクルート（6098）など長期保有のコア銘柄が大幅に下落したのが重石となったほか、ファクター効果を期待したMARUWA（5344）、寿スピリッツ（2222）、ヤオコー（8279）、THK（6481）なども不発に終わったのが響いた。

一方、8月に新規に組み入れた住友金属鉱山（5713）が、月間で20％の上昇を演じてポートフォリオ中のトップパフォーマーとなるなど、奏功した銘柄選択もあった。

