最後は「これぞ、プロ！」という中堅手周東の超絶好守で、1点のリードを守り切った。九回2死一、三塁のピンチで、代打西野の打球は抜ければ確実に逆転打となっていただけに、誰もが酔いしれるプレーとなった。

それにしても頼りになるのはベテランだ。七回。18年目の中村が代打で同点打を放つと、八回は16年目の今宮が決勝打。これには王球団会長も「2人がベテランの味を出してくれたね。だてに十何年もやっていないんだよ。修羅場をくぐり抜けてきているから」と賛辞を惜しまなかった。

そんな劇的な展開での逆転勝利に、珍しく渋い働きで貢献したのが牧原大だった。先頭打者だった八回。フルカウントからの7球目を見極めた四球で出塁し、勝ち越しのホームを踏んだ。超積極打法を売りとする男にとって、これがようやく今季6個目の四球だった。

「何とか塁に出ようと。でも、本当に良かった。僕が四球なんて奇跡みたいなもんでしょ。それで勝てないわけがない」

冗談交じりに振り返れたのも、チームが勝利したからだ。牧原大はこの四球に加え、続く柳町の捕前犠打や山川の遊ゴロの間に、こちらも「これぞ、プロ！」といった好走塁で三塁まで進塁。今宮の決勝打をお膳立てした。8月は月間打率3割8分5厘で打線をけん引。9月もやってくれそうだ。 （石田泰隆）