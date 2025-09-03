袋麺に期待することは？＜回答数 15,503票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第276回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「袋麺に期待することは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:袋麺に期待することは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ざるラーメン
【材料】（2人分）
ラーメン(生麺) 2玉
ゴマ油 小さじ 1
<具>
モヤシ 100g
ゴマ油 小さじ 1/2
塩 小さじ 1/3
白ゴマ 小さじ 1
チャーシュー(市販品) 4枚
ネギ(刻み) 適量
<スープ>
麺つゆ(2倍濃縮) 大さじ 3
大根おろし 150g
ゴマ油 小さじ 1/2
【作り方】
1、耐熱ボウルにモヤシを入れ、ラップをかけて電子レンジで1分30秒加熱する。ザルに上げてしっかり水気をきり、ゴマ油、塩、白ゴマを加えて混ぜる。電子レンジは600Wを使用しています。
2、ボウルに＜スープ＞の材料を加えてよく混ぜ、器に注ぐ。
3、ラーメンは指示通りにゆでて水洗いする。水気をよくきってゴマ油を混ぜ合わせる。別の器にラーメン、(1)、チャーシュー、刻みネギを盛る。
(E・レシピ編集部)
