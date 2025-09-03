34歳のベテランが連敗を止めた。同点の八回2死三塁。今宮の打球が左前に抜けると、本拠地に大歓声が響いた。2番手ペルドモのツーシームを捉えた決勝打。「自分で決めたいと打席に入った。一番打ちたいところで打てた」と胸を張った。

モイネロ、宮城の球界を代表する左腕の投げ合い。1点を追う七回1死三塁では、35歳の代打中村が宮城のスライダーを左前に運んだ。殊勲の同点打を「内容よりもあの場面で1点取れたのが良かった。最高の結果になった」と振り返った。

8月を締めくくる3カード連続の遠征は2勝6敗。前カードでは最下位ロッテに2連敗を喫して福岡に帰ってきた。それだけに頼れるベテランの働きを、小久保監督も「勝負の9月に入って、彼らはワクワクしているのでは」とたたえた。

九回2死一、三塁のピンチでは、選手会長で29歳の周東が代打西野の右中間の飛球をダイビングキャッチ。ロッテに勝った2位日本ハムとの1ゲーム差は変わらなかったが、小久保監督は「勝負の9月です。一騎打ちなので」とうなずいた。

残り24試合。2強のデッドヒートに終わりそうな気配はない。経験豊富な今宮は「どんな形でも1点入って最終的に勝つ。ここまでくれば、それができればいい。必死こいてやりたい」と言い切った。一戦必勝の9月になる。 （鬼塚淳乃介）