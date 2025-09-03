長崎県五島市で地元産のツバキなどを生かしたクラフトジン「GOTOGIN（ゴトジン）」の製造と販売をしている「五島つばき蒸溜所」（門田クニヒコ社長）は、佐世保市の三川内焼とコラボレーションした限定商品を8日から販売する。価格は100万円（税込み、500ミリリットル）で100本のみ。

同社は2022年に開業。限定商品は今年8月に100回目の製造を行った記念として企画された。

昨夏、佐世保市の三川内焼美術館を訪問した門田社長が、展示されていた「平戸洸祥団右ヱ門窯」の中里太陽代表の作品に感銘を受けたことが連携のきっかけ。面会した際に「地域の風土と文化を大事にする思いが共通している」と意気投合したという。

限定商品は白磁にキクの花が9輪あしらわれた優雅な三川内焼ボトル入りで、底面には限定を表すナンバーが刻まれている。ジンは通常販売のものと違い、ミズナラのたるで数カ月熟成させており、バニラ香などの深みと余韻が特徴だ。門田社長は「長崎を愛する思いと歴史、技術を結集させた」と、手応えを語る。

門田社長と中里代表は1日、県庁の大石賢吾知事を訪問。大石知事は「県の魅力を押し上げる商品を作ってもらい誇らしい」と話していた。限定商品は長崎市の浜屋百貨店で8日まで展示されている。 （永松幸治）