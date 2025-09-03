環境問題に取り組む大分県日田市のNPO法人「ひた水環境ネットワークセンター」の出前授業「洗濯キャラバン」が、同市諸留町の東有田中であった。1〜3年生の8人に、せっけん洗剤と合成洗剤の違いを紹介。生徒たちは、環境への負荷が小さいせっけん洗剤の特性を学びながら、日常の行動が水環境の保全につながることを学んだ。

洗濯キャラバンは、1994年から続くセンターの環境教育プログラム。新型コロナウイルス禍を経て久しぶりの開催となった。

梶原義一理事長（60）らメンバー7人が、8月28日に学校を訪問。天然油脂とアルカリ剤で作ったせっけんは、微生物が分解できる「生分解性」に優れているのに対し、石油系化合物が原料の合成洗剤は生分解性が低く、環境への影響が大きいことを説明した。

合成洗剤の成分を含む歯磨き粉と、せっけんの歯磨き粉で歯を磨く実験では、オレンジジュースの味がどう変わるかを確かめた。ほとんどの生徒がせっけんの歯磨き粉では「味は変わらない」と答えたが、合成洗剤の成分を含む歯磨き粉では「おいしくなくなった」「味が変わった」と回答。メンバーが「合成洗剤の成分によって味蕾（みらい）（舌にある味覚の感覚器）が阻害され、一時的に味が変わる」と解説した。

合成洗剤で洗ったふきんで肉まんを蒸す実験では、合成洗剤に含まれた蛍光増白剤が肉まんに付着することを、ブラックライトを使って確認した。

授業の最後、理事の河津勇成さん（52）は「今回の実験が、環境について考えてもらうきっかけになれば」と生徒たちに呼びかけた。3年の井上竜雅さん（14）は「これからは、なるべくせっけんに切り替えていきたい」と話した。 （床波昌雄）