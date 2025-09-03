長崎地方最低賃金審議会（会長・深浦厚之鎮西学院大教授）は2日、2025年度の県内の最低賃金（時給）を、現行より78円引き上げて1031円にするよう長崎労働局長に答申した。引き上げ額は時給で示すようになった02年度以降で最大。時給は3年連続で過去最高を更新し、初めて千円台となった。労働者側が歓迎する一方、事業者らによる使用者側からは「中小企業が賃金を払えるのか心配で到底納得できない」と反発の声が上がった。

発効日は12月1日。同労働局によると、従来なら10月中旬から適用されるのが通例だが、今回は使用者側から「準備期間が必要」との意見があり、労働者側も受け入れたため遅らせることになったという。

審議会は、国の中央最低賃金審議会が8月4日に提示した引き上げ額の目安である64円を踏まえ、労使各委員が参加する専門部会を設けて議論。労働者側は「賃金上昇の流れを止めることはできない」と84円の引き上げを訴え、使用者側は34円を主張して平行線が続いてきた。

5回目となるこの日の専門部会で、労使それぞれと協議を重ねてきた公益代表委員が78円の引き上げを提示したが、使用者側が反発して退席。結果的に賛成多数で決定した。それを受けて開かれた審議会でも再び使用者側4人は退席。そのまま採決され引き上げ額が決まった。

審議会後、使用者側の委員で県経営者協会の峯下隆久専務理事は「物価高のあおりは事業所にもある。賃金の引き上げで労働者数を減らさざるを得ない企業も出るだろうし、経営の存続が危ぶまれる恐れもある」と表明。一方、労働者側で連合長崎の岩永洋一事務局長は「賃金格差解消へ前進がみられ、大きな意義がある。県内の課題でもある人口流出に歯止めがかかってほしい」と評価した。

今回の答申は2日現在で秋田（引き上げ額80円）、岩手（同79円）に次いで全国でも高水準。福岡県の答申は時給1057円（同65円）となっており、賃金差は縮まった。

（貞松保範）