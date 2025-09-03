長崎原爆で家族5人が犠牲になった熊本県玉名市在住の浦田藤枝さん（96）の証言を基に、熊本市の湧心館高定時制4年越智咲耶子さん（18）が紙芝居を作り、8月23日、玉名市の市立歴史博物館こころピアで上演した。越智さんは「私たちは戦争体験者の生の声を聞ける最後の世代。私たちができる一番の平和継承は、脚色せず、そのままの形で語り継ぐことです」と決意を語った。

長崎市に原爆が投下された1945年8月9日、15歳の高等女学校生だった浦田さんは、母親と一緒に近隣の村に買い出しに出かけていた。山道で空がピカッと光り、逃げ込んだ岩陰で体が宙に浮くほど地面が揺れた。翌日にやっとの思いで、爆心地近くの自宅にたどり着くと、家は全て焼けて灰になっていた。

8歳の妹の焼け焦げた遺体があり、母親が抱きしめると、ぼろぼろと崩れ落ちた。13歳と5歳の弟、祖母とみられる遺骨は探し当てたが、10歳の妹の遺骨は見つけられなかった−。

核廃絶を目指す高校生1万人署名活動のメンバーだった越智さんは昨年、「熊本被爆二世・三世の会」の仲立ちで、浦田さんから聞き取りをした。証言は、原爆の被害だけでなく、学徒動員された工場で魚雷の部品を作り、「お国のために働く喜びや誇りを持っていた」ことにも及んだ。

戦後、結婚を機に移り住んだ熊本で被爆を理由に受けた偏見、70歳を前に始めた原爆の証言活動、長崎の母校の慰霊祭に毎年参列し、約半数が原爆で亡くなった同級生たちの魂に二度と戦争が起きないよう証言を続けると誓っていること…。浦田さんの戦中戦後の生き方も含めて24枚の絵と文章で描いた。

浦田さんも紙芝居上演に合わせて証言会を行い、「越智さんは私の思いをしっかり受け止めてくれた」と感謝した。「私たちのような被害を皆さんには絶対にさせたくない。動ける限り、話し続けたい」と約90人の聴衆に語りかけた。

越智さんは「被爆者の苦しみを本当の意味で理解することは難しくても、少しでも近づくため、理解しようと努力を続けることが大事だと感じた」と話す。戦争への貢献が正しいとする戦時中の教育も知り、「平和とは何かを学び続けないと、またどこかで間違った方向に行ってしまう」と、平和学習を積み重ねる大切さも口にした。

こころピアで9月21日まで開催中の企画展「戦後80年 たまな・くまもとの戦争遺産〜次世代への継承」では、浦田さんのコーナーも設けている。 （宮上良二）