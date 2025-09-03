10月30日〜11月3日に佐賀市の嘉瀬川河川敷を主会場に開かれる「2025佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」について、大会組織委員会は2日、大会概要を発表した。米国や韓国、初出場のアルメニアなど20カ国・地域から海外勢27機が参加し、国内と合わせて計126機が集う予定となっている。

競技部門には71機（国内50機、海外21機）が出場。風を利用して地上の「ターゲット」に「マーカー」を投下して距離の近さを競う。大会期間中の午前7時からと午後3時からの1日2回（11月3日は午前のみ）行われる。

キャラクターなどの変形気球が並ぶ「バルーンファンタジア」には17機が登場し、午前9時から実施。2、3日の午後6時半からは、日没後に熱気球をバーナーで照らす「夜間係留」の幻想的な光景が楽しめる。

組織委によると、来場者数は約80万人を見込み、1980年の初開催からの累計が約3千万人を超える予定。今年初めて競技部門に出場する佐賀大熱気球部出身で佐賀市の会社員、田中佑佳さん（24）は記者会見で「小さい頃からずっと出たかった大会。熱い気持ちで臨みたい」と抱負を語った。 （竹中謙輔）