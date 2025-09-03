2015年に廃校になった旧有徳小（佐賀県玄海町諸浦）の跡地に、人工知能（AI）向けデータセンターが開設された。運営するハイレゾ（東京）によると廃校跡の活用例は全国的にも珍しく、志倉喜幸社長は「今後もこうした施設を増やし、地域活性化に貢献したい」としている。

旧校舎は3階建てで、土地とともに町から無償で借り受けた。データセンター運営に必要な多額の電気代も町の支援策などにより抑制できることが、進出の決め手になったという。スタッフ4人はいずれも玄海町内から採用。今後も地元採用を継続し、1、2年で10〜20人規模にする計画だ。

開設にあたり主に建物の2階部分を改装。米半導体大手エヌビディアの高性能の画像処理装置（GPU）搭載サーバー120基を設置した。サーバーの熱対策として、校舎の裏山から吹き込む外気を活用した冷却システムを整備している。

8月22日にあった開所式で、玄海町の脇山伸太郎町長は「廃校舎への企業誘致に取り組んできたがなかなか合致しなかった」と振り返り、ハイレゾへの謝意を表明。「町内の若者に学びと挑戦の場を提供し、町のブランド価値を高めてくれると確信している」と期待を述べた。 （向井大豪）