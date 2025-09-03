【台風情報】台風15号発生し日本列島縦断か 九州から日本列島を縦断…今後の進路と勢力をデータで詳しく 台風のたまごが最大瞬間風速30メートルに発達予想 気象庁発表
熱帯低気圧 a
2025年09月03日04時15分発表
03日03時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の南
中心位置 北緯22度50分 (22.8度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
03日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 南大東島の北約50km
予報円の中心 北緯26度10分 (26.2度)
東経131度05分 (131.1度)
進行方向、速さ 北北西 35 km/h (19 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
■台風発生へ
04日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美市の東約90km
予報円の中心 北緯28度35分 (28.6度)
東経130度25分 (130.4度)
進行方向、速さ 北 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
05日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 西日本
予報円の中心 北緯33度50分 (33.8度)
東経132度35分 (132.6度)
進行方向、速さ 北北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 240 km (130 NM)
06日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯37度00分 (37.0度)
東経146度25分 (146.4度)
進行方向、速さ 東北東 55 km/h (29 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 310 km (165 NM)
■低気圧に
07日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯37度40分 (37.7度)
東経158度30分 (158.5度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (24 kt)
中心気圧 992 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 390 km (210 NM)