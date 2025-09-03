TUY

熱帯低気圧 a
2025年09月03日04時15分発表

03日03時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本の南
中心位置    北緯22度50分 (22.8度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ    北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

03日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    南大東島の北約50km
予報円の中心    北緯26度10分 (26.2度)
東経131度05分 (131.1度)
進行方向、速さ    北北西 35 km/h (19 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

■台風発生へ

04日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    奄美市の東約90km
予報円の中心    北緯28度35分 (28.6度)
東経130度25分 (130.4度)
進行方向、速さ    北 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

05日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    西日本
予報円の中心    北緯33度50分 (33.8度)
東経132度35分 (132.6度)
進行方向、速さ    北北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    240 km (130 NM)

06日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯37度00分 (37.0度)
東経146度25分 (146.4度)
進行方向、速さ    東北東 55 km/h (29 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    310 km (165 NM)

■低気圧に

07日03時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯37度40分 (37.7度)
東経158度30分 (158.5度)
進行方向、速さ    東 45 km/h (24 kt)
中心気圧    992 hPa
最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    390 km (210 NM)