プロ野球パ・リーグは2日、各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは3位オリックスと対戦。1点を追う7回、代打・中村晃選手のタイムリーで試合を振り出しに戻します。続く8回には2死三塁から今宮健太選手にもタイムリーが飛び出し勝ち越しに成功します。投げては先発・モイネロ投手が6回122球7安打1失点と粘りのピッチング。ホークス一筋のベテランが勝負強さを発揮し、連敗「2」でストップしました。

6位ロッテと対戦した2位日本ハムは3回、水谷瞬選手のセンター越え二塁打で先制します。さらに田宮裕涼選手の2点適時三塁打などでこの回一挙5点を挙げます。6回にも3点を加え、投げてはエース・伊藤大海投手が7回2失点で両リーグトップの13勝目。上原健太投手がプロ初セーブをマーク。対するロッテは終盤に2点差まで迫りますが、あと一歩及びませんでした。

5位西武は4位楽天と対戦。5回に平沼翔太選手の犠牲フライで先制すると、6回にネビン選手の第14号ソロHRで追加点を奪います。2点の援護をもらった先発・今井達也投手は楽天打線を9回、100球で2安打10奪三振無失点で完封勝利を挙げました。

▽2日のパ・リーグ結果

◆西武 2-0 楽天

勝利投手【西武】今井達也(9勝5敗)

敗戦投手【楽天】岸孝之(6勝5敗)

本塁打【西武】ネビン14号

◆日本ハム 8-6 ロッテ

勝利投手【日本ハム】伊藤大海(13勝6敗)

敗戦投手【ロッテ】石川柊太(4勝6敗)

セーブ【日本ハム】上原健太(3勝0敗1S)

本塁打【ロッテ】ソト11号

◆ソフトバンク 2-1 オリックス勝利投手【ソフトバンク】松本裕樹(3勝1敗)敗戦投手【オリックス】ペルドモ(2勝4敗)セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(3勝3敗23S)本塁打【オリックス】廣岡大志7号