◇AFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)

2028年に開催されるロサンゼルス五輪を目指す日本。今大会はオリンピックを見据え、すべて20歳以下の選手で、3日からミャンマーで行われるアジアカップ予選に臨みます。

グループBの日本は、初戦アフガニスタン、第2戦ミャンマー、第3戦クウェートと対戦。予選は各グループの1位になった11チーム、各グループ2位の成績上位の4チームが突破。開催国のサウジアラビアを加えた16チームが本大会に出場します。

＜U-22日本代表メンバー＞◆GK濱粼知康（明治大）小林将天（FC東京）内山翔太（アルビレックス新潟）◆DF稲垣篤志（明治大）尾崎凱琉（早稲田大）関富貫太（桐蔭横浜大）小杉啓太（ユールゴーデンIF／スウェーデン)永野修都（ガイナーレ鳥取）土屋櫂大（川崎フロンターレ）岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）松本遥翔（鹿島アントラーズ）◆MF保田堅心（KRCヘンク／ベルギー)菅澤凱（国士舘大）山本丈偉（東京ヴェルディ）名和田我空（ガンバ大阪）矢田龍之介（筑波大）川合徳孟（ジュビロ磐田）◆FW古谷柊介（東京国際大）塩貝健人（NECナイメヘン／オランダ)後藤啓介（シントトロイデンVV／ベルギー)ンワディケ ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）新川志音（サガン鳥栖U-18）