【U23アジアカップ】日本はB組 各組首位と2位の成績上位4チームが本大会に出場
◇AFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)
2028年に開催されるロサンゼルス五輪を目指す日本。今大会はオリンピックを見据え、すべて20歳以下の選手で、3日からミャンマーで行われるアジアカップ予選に臨みます。
グループBの日本は、初戦アフガニスタン、第2戦ミャンマー、第3戦クウェートと対戦。予選は各グループの1位になった11チーム、各グループ2位の成績上位の4チームが突破。開催国のサウジアラビアを加えた16チームが本大会に出場します。
◆GK
濱粼知康（明治大）
小林将天（FC東京）
内山翔太（アルビレックス新潟）
◆DF
稲垣篤志（明治大）
尾崎凱琉（早稲田大）
関富貫太（桐蔭横浜大）
小杉啓太（ユールゴーデンIF／スウェーデン)
永野修都（ガイナーレ鳥取）
土屋櫂大（川崎フロンターレ）
岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
松本遥翔（鹿島アントラーズ）
◆MF
保田堅心（KRCヘンク／ベルギー)
菅澤凱（国士舘大）
山本丈偉（東京ヴェルディ）
名和田我空（ガンバ大阪）
矢田龍之介（筑波大）
川合徳孟（ジュビロ磐田）
◆FW
古谷柊介（東京国際大）
塩貝健人（NECナイメヘン／オランダ)
後藤啓介（シントトロイデンVV／ベルギー)
ンワディケ ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
新川志音（サガン鳥栖U-18）