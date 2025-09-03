サントリーホールディングス（ＨＤ）は２日、新浪剛史会長（６６）が１日付で辞任したと発表した。新浪氏が購入したサプリメントが大麻由来の成分を含み、違法の疑いがあるとして福岡県警の捜査対象となったため。取締役や監査役の全員が一致して辞任を求める方針を確認し、新浪氏から「一身上の理由」とする辞任届を１日に受理した。

＊＊＊＊＊＊＊＊

新浪氏の行動力と、舌鋒（ぜっぽう）鋭い発言スタイルは数々の物議を醸してきた。２０２１年９月、経済同友会のセミナーで「４５歳定年制」の導入を提言。「単なるリストラ」など生活を不安視する声が上がるなど、批判が殺到した。新型コロナウイルスの感染が広がった中、新たな経済成長のために、企業の生産性向上や人材の流動性を高める趣旨での発言だったが、後日、「定年という言葉の使用はまずかった」、「首切りということでは全くない」などと釈明した。

２３年９月には、旧ジャニーズ事務所創業者・ジャニー喜多川氏の性加害問題を巡り「真摯に反省しているか大いに疑問だ」と批判。ＣＭ起用に関しても「所属タレントの起用を続けることは、チャイルド・アビューズ（子供への加害・虐待）を認めることであり、国際的には非常に批判の的になる」などと断罪した。こうした姿勢に追随する企業もあったが、無関係のタレントにまで責任があるかのような発言ともとらえられ、一部ファンは経済同友会などに脅迫電話をかけるなど、騒ぎになった。

一方で、元タレント中居正広氏の問題で、１月からフジテレビへの広告の出稿を取りやめていたが、ガバナンスが改善されたとして７月からのＣＭを再開を決断。飲料大手では先陣を切る形になった。

◆新浪 剛史（にいなみ・たけし）１９５９年１月３０日、横浜市出身。６６歳。米ハーバード大経営大学院修了。８１年三菱商事。２００２年ローソン社長、１４年５月会長。１４年１０月サントリーＨＤ社長、２５年３月会長。２３年４月から経済同友会代表幹事。

◆サントリーホールディングス（ＨＤ） １８９９年に鳥井信治郎氏が創業した非上場企業。当初はワインを取り扱っていたが、国産ウイスキーやビールに加え、清涼飲料なども手がける総合食品メーカーとなった。４代目社長の佐治信忠氏までは創業家出身者が経営を担った。２０１４年にローソンの社長、会長を務めた新浪剛史氏を初めて外部からトップに招いた。２４年１２月期連結決算は売上高に当たる売上収益は３兆４１７９億円、純利益は１７６１億円。