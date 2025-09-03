◆パ・リーグ ロッテ６―８日本ハム（２日・ＺＯＺＯマリン）

最後まで表情を崩さず、日本ハム・伊藤はマウンドを降りた。７回２失点で両リーグ単独トップの１３勝をマーク。チームは２年連続でシーズン勝ち越しを決めた。「立ち上がりは風の強さに苦戦したが、なんとか最低限の仕事ができた」。時折風速１４メートルの強風の中、２回の１死から圧巻の５者連続三振を奪うなど６Ｋ。今季の奪三振数を１６３に伸ばし、昨季の１６１を超えキャリアハイを更新した。

球団では０７年のダルビッシュ以来の沢村賞が狙える成績。奪三振数と勝率は現時点で選考基準を満たし、残り４試合前後の登板次第では、１８年菅野（巨人）以来の選考基準全てを満たしての受賞も夢ではない。「真っすぐがしっかり投げられて、イニングもついてきていてうれしい」と手応えも抜群だ。

８月３１日には２８歳の誕生日を迎え、愛妻からサプライズケーキをプレゼントされた。「ビジターも含めて全試合見に来てくれて励みになる。一緒に戦っているのを感じる」とパートナーと勝利を積み重ねている。

次戦は中６日で９日のソフトバンク戦（エスコン）に向かい、モイネロとの今季６度目のマッチアップが濃厚だ。「そのつもりでしっかり準備したい」と、エースが次戦も勝利に導く。（川上 晴輝）