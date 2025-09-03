個性あふれるコーデを楽しもう！動きやすさと存在感が両立された【フブ】半袖シャツがAmazonで買えちゃう！
【フブ】の半袖シャツで街の視線を集めよう！夏のストリートスタイルを格上げする1着がAmazonに登場！
ニューヨークの象徴的な街並みがシャツ全体に総柄プリントされたFUBUのトップス、半袖シャツ。ボタンダウン仕様とオーバーサイズが組み合わさりカジュアルでありながらも洗練されたスタイルに。ヒップホップやストリートファッションに欠かせない一着。
ニューヨークの街並みを総柄で大胆にプリント。軽量ポリエステル素材で動きやすく、夏も快適に着られる半袖シャツ。
オーバーサイズとボタンダウンを組み合わせたデザインが、カジュアルながら洗練されたストリート感を演出する。
ユニセックス仕様で幅広いコーデに対応。ダメージデニムやワイドパンツと合わせて個性豊かな着こなしを楽しめる。
左袖のロゴやロゴ入りボタンなど細部までこだわり。プレゼントにも喜ばれる、存在感抜群の一枚。
