◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合 高校日本代表４―３沖縄県高校選抜（２日・セルラー那覇）

第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）で連覇を目指す高校日本代表が、沖縄県高校選抜との壮行試合に臨んだ。日本代表の先発は今夏の甲子園を制した沖縄尚学の１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、沖縄選抜の先発は同僚の１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）が務め、１万７９６９人と超満員の観衆が“甲子園Ｖ腕対決”に酔いしれた。試合は１時間１８分の雨天中断を経て、７回制に変更され、高校日本代表が４―３で勝利した。

不思議な感覚だった。末吉の１８・４４メートル先には、沖縄尚学の先輩・比嘉大登（３年）がいた。初回１死二塁。１ボール２ストライクに追い込み、スプリットで空振り三振に斬った。続く４番は同じく沖尚の先輩、バッテリーを組んだ宜野座恵夢（えいむ、３年）だ。３球勝負。１４２キロの直球を外角に決め、空振り三振を奪った。夢の同門対決に超満員のセルラーが沸いた。

「一番楽しめて投げられた。自分の投球を集大成として、見せることができた」。指笛が鳴り響く興奮の中で行われた、盟友・新垣有との投げ合い。この日最速１４３キロの直球で押し、スプリットを沈めた。２回を３安打無失点、４Ｋ。気迫の３０球だった。視察した巨人・水野編成本部長代理スカウト担当は「来年は大注目の投手になってくる」と称賛した。

２年生で唯一の代表選出。「先輩の方たちがみんな優しくて、なじめていると思います」。横浜のプロ注目左腕・奥村頼人からは「前で腕を強く振ろうとしている意識がある。後ろを大きくして、しなりを使って投げると、８割程度の力でも球がいくよ」と助言を受けた。「意識して投げていきたい」と瞳を輝かせた。

新垣有も２回１／３を５安打２失点。高校侍に堂々と立ち向かい「楽しかったです」と声を弾ませた。「本戦へ上げていくことで、世界に通用するかなと思う」と末吉。琉球の声援を全身で浴び、世界一を奪う覚悟は固まった。（加藤 弘士）