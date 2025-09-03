女優・吉永小百合（８０）が、２８日放送のテレビ東京系「池上彰×吉永小百合 昭和１００年」（後６時半）で、同局番組に初出演することが２日、分かった。

長いキャリアの中での意外な初出演について、同局プロモーション部は「吉永さんはもともとテレビに多く出演される方ではありませんが、テレ東のドラマを含め、情報番組への出演も初めてだということです」と説明。金山円プロデューサーによると「昭和１００年の番組を制作するにあたり、池上さんやスタッフと『吉永小百合さんに出演していただけたら夢のようだね』と話していた」中で、念願がかなったという。

ジャーナリストでもある池上氏がＭＣを務め、吉永が生きてきた昭和をテーマに、新作の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、１０月３１日公開）にも迫る。吉永は女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した田部井淳子さんを演じている。

このほど収録が行われ、吉永は「池上さんはどのように調べてお話しされているのか興味があったが、実際に隣で色々な思いや知識を口にされているのを見て興奮しました。『てっぺん―』で演じた田部井さんの半生を、昭和１００年の視点を通してひも解きます」とコメント。池上氏は「吉永さんとご一緒できて至福の時でした。言葉をひとつひとつ慎重に紡ぎ出されます。平和への思いや反骨精神など知らなかった一面をうかがうことができてよかった」と充実の時間になったようだ。