BALLISTIK BOYZが「銀河鉄道999」を“バリバンド”初演奏！ゴダイゴから全パート個別指導も！
BALLISTIK BOYZの地上波冠番組 日本テレビ「バリバリ！バンドやろうぜ!!」（毎週火曜日 深夜 24:59〜25:29放送/全8回）。9月2日（火）に放送した第5話は、BALLISTIK BOYZが名曲「銀河鉄道999」をゴダイゴから直接指導を受け、バンド初演奏！
「銀河鉄道999」といえば、BALLISTIK BOYZにとって直属の大先輩・EXILEがカバーしたことでも時代を彩った名曲。第5話の“ゲスト先輩”は、その生みの親・ゴダイゴ。「兎にも角にも大切なのはリズムキープだ！」ボーカル・ギター・ベース・キーボード・ドラムの各パートに分かれて、なんとゴダイゴのメンバーから直接全パート個別指導。
さらに、特訓後はご本人たちの目の前でバンドセッションで合わせることに。しかも、BALLISTIK BOYZはバンドとして曲を合わせるのはこれが初めて。気になる出来栄えはTVer・Huluで見逃し配信をチェック！Huluでは未公開映像も加えた特別版も配信中！
次回9月9日（火）放送の第6話では、ゲストのSHOW-YAと「限界LOVERS」に挑戦！
かっこよく“居続ける”ための秘訣とは？まずは“バンドとしてかっこよくある”ために頑張っているBALLISTIK BOYZ、それを続けていくことの難しさを学ぶ。
さらにSHOW-YAといえば「限界LOVERS」。この第6話でもご本人から贅沢なパートごとの直接指導を受け、そのままスタジオでバンド演奏を披露！果たして、その成果は…？ポテンシャルを発揮し、限界を超えらえるか？
◆番組概要
「バリバリ！バンドやろうぜ!!」
毎週火曜日 深夜 24:59〜25:29
日本テレビにて放送（全8回）
【出演】
BALLISTIK BOYZ ほか
担当パート：日郄竜太 （Key./Vo.）／加納嘉将 （Gt./Vo.）／海沼流星 （Key.）／深堀未来 （Dr.）／奥田力也 （Key.）／松井利樹 （Ba.）／砂田将宏 （Gt.）
【番組公式サイト】
https://www.ntv.co.jp/bbby/
【番組公式X】
@BBBY_BBZ_
【番組公式Instagram】
@bbby_bbz
【番組公式TikTok】
@bbby_bbz