「５０」で華々しいデビューを飾った選手が２人いる。

まずは駒田徳広。奈良・桜井商から８０年ドラフト２位で投手として入団して「５０」をつけ、キャンプから野手に転向した。

３年目の８３年４月１０日、開幕２戦目の大洋戦（後楽園）に「７番・一塁」でスタメン出場。初回、右田一彦からプロ野球史上初となる初打席満塁本塁打を放った。同年８６試合に出場し、１２本塁打、４７打点。「５４」の槙原寛己、「５５」の吉村禎章とともに高卒５０番トリオとして注目され、リーグ優勝に貢献した。通算１９５本塁打のうち満塁弾は歴代５位の１３本（巨人で５本、横浜で８本）。「満塁男」の異名を取った。

もう一人は加治前竜一。駒田と同じ奈良出身で、智弁学園から東海大を経て０７年大学・社会人ドラフト４巡目指名で巨人入りし、「５０」を背負った。１年目の０８年６月６日のロッテ戦（東京Ｄ）、３―３の延長１０回１死で迎えたプロ初打席で、川崎雄介から右翼にサヨナラ本塁打をたたき込んだ。初打席初本塁打は当時４７人目の記録だったが、初打席サヨナラ本塁打は史上初の快挙だった。