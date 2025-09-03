日本陸上競技連盟は２日、東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）の日本代表８０人を発表した。男女混合１６００メートルリレーに今大会日本人最年少１６歳の清水空跳（そらと）＝星稜高＝がエントリーされ、男子４００メートルリレーメンバーの候補として選ばれた。大会に出場すれば、１６歳１７２日で１５年北京大会に出場したサニブラウン・ハキームに次ぐ日本歴代２位の年少記録。７月の全国高校総体（広島）で、１０秒００（追い風１・７メートル）をマークした注目の超新星が“リレー侍”として日本勢初の１０代メダリストの夢へと突っ走る。

１６歳が“リレー侍”メンバー候補に加わった。清水は、日本選手団の最年少として初の世界大会代表入り。会見に出席した日本陸連の山崎一彦強化委員長（５４）は「高校生ながらに１０秒００で走りました。我々としては未知数をどれだけ引き出せるか。その未知数にかなり期待しています」と言葉に力を込めた。

お家芸復活へ向けた異例の選出だった。男子４００メートルリレーは五輪は０８年北京大会、１６年リオ大会で銀。世界陸上は１７年ロンドン大会、１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得も、その後は表彰台から遠ざかる。山崎強化委員長は「最終日のリレーでメダルが取りたい。総力戦でメダルを取るために（オーダーの）選択肢を増やす判断をした」と手厚く選考した背景を明かした。１００、２００メートルの個人代表に加え、４００メートルリレー、混合１６００メートルリレーの清水と柳田の総勢１１人が候補だ。今後はリレー合宿や国立競技場での練習も予定しており「数パターン（オーダーの）構想はある。試しながらやっていきたい」と各選手の状態を見極めながらベストオーダーを組む。

清水は７月の全国高校総体でＵ１８世界新記録となる１０秒００をマークし、一気に注目を浴びた。海外メディアでも「奇跡のスプリンター」などと報道され、国内外で大きな話題に。１６４センチと小柄ながら長い手足を生かした大きな歩幅、上半身と下半身を連動させた滑らかな走りで大記録を打ち立てた逸材。全国高校総体前まで世界陸上は「遠い存在」で「チケットを買おうか迷っていた」ほどだったが爆発力や可能性を買われ、堂々の初代表入りを果たした。

バトンパスなどの負担が少ない１走起用が有力だ。８月に「トップで渡したいという気持ちがあります」と自らも１走希望であることを明かしていた。「スタートには自信があります。コーナーも自分は得意なので、爆速なスタートがしたい」。決勝を走り、表彰台に上れば、１９年大会４００メートルリレー銅メダルのサニブラウンの２０歳を更新して日本勢最年少で、初の１０代＆高校生メダリストだ。将来の目標を「９秒台スプリンターで五輪に出場すること」と語る１６歳が自国開催大会を最高の結末へと導き、大観衆を沸かせる。（手島 莉子）

◆清水 空跳（しみず・そらと）２００９年２月８日、石川・金沢市生まれ。１６歳。両親、姉が陸上をしていたことがきっかけで小学４年生から始める。石川長田中３年時に全日本中学校選手権２００メートル優勝。２４年に星稜高に進学し、同７月にサニブラウン・ハキームの１００メートル高１歴代最高記録を更新する１０秒２６をマーク。今年７月の全国高校総体は１００メートルと２００メートルで２冠。１００メートルはＵ１８世界記録の１０秒００を出し、桐生祥秀の高校記録を塗り替えた。１６４センチ、５６キロ。

◇世界陸上の日本勢最年少メダリスト １９９９年セビリア大会で女子マラソンの市橋有里が２１歳で銀メダルを獲得。１９年ドーハ大会ではサニブラウン・ハキームが４００メートルリレーの４走として２０歳で銅メダルを獲得した。１６歳の清水が表彰台となれば日本勢初の１０代メダリスト。

◇男子４００メートルリレー １００メートルの代表を始め出走候補は１１人。柳田と清水は混合１６００メートルリレーでの代表入りだが、世界陸連（ＷＡ）の規定ではエントリーしていれば４００メートルリレーにも出場可能。山崎強化委員長はメダルを見据え「４００メートルリレー代表を手厚くした」と説明した。予選は２０日の午後８時２５分、決勝が２１日の午後９時２０分に大会最終種目として行われ、メンバー確定は出走の数時間前に発表される。

◇高校生の世界大会代表 五輪では１９８４年ロサンゼルス大会の男子１００メートル、２００メートル、１６００メートルリレーに出場した不破弘樹、２０１２年ロンドン大会の女子４００メートルリレー・土井杏南ら。世界陸上では１３年モスクワ大会の男子１００メートル、４００メートルリレーの桐生祥秀、１５年北京大会の男子２００メートルに出場したサニブラウン・ハキームら。今大会には、東大阪大敬愛高３年の久保凛が女子８００メートルで、星稜高２年の清水が４００メートルリレーメンバーとして代表入りした。

◇リレー侍のライバル 前回２３年のブダペスト世界陸上で優勝した米国は、昨年のパリ五輪ではバトンミスでまさかの失格。同五輪１００メートル覇者のノア・ライルズを中心としたメンバーで大会２連覇を狙う。同五輪で金メダル、５月の世界リレーで３位に入ったカナダも勢いがあり、２１年東京五輪２００メートル金のアンドレ・ドグラスが引っ張る。２３年世界陸上２位のイタリア、３位のジャマイカも一発を秘める。