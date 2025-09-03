「メイショウ」の冠名で知られる馬主の松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去していたことが分かった。２日、名誉会長を務めていた日本馬主協会連合会が発表した。８７歳だった。１９７４年に馬主資格を取得し、先月には個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝を達成。馬産地の振興にも長年にわたって貢献した。通夜・告別式はすでに近親者のみで執り行われ、後日、お別れの会を行う予定。

日本競馬発展の大功労者が天国へと旅立った。発表や、松本さんが代表取締役会長を務めていた株式会社きしろによると、すい臓がんのため亡くなったのは８月２９日未明。先月２３日に中京３Ｒのメイショウハッケイで個人馬主として前人未到のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成。そのわずか６日後だった。

競馬ファンに親しまれた冠名は「明石の松本でメイショウ（明松）」という出身地への愛着から。松本さんは半世紀以上の馬主生活でＪＲＡ・Ｇ１・１２勝を含む重賞７３勝を挙げた。０６年にはメイショウサムソンで皐月賞、日本ダービーのクラシック２冠を制し、翌０７年には天皇賞の春秋連覇を達成。１３年にはメイショウマンボが牝馬２冠に輝いた。今年６月の宝塚記念をメイショウタバルで勝利した際には「夢みたいですね。石橋さんと豊さんで。できすぎです」と語り、父の武邦彦さんの代から縁の深い武豊、サムソンの主戦騎手だった石橋調教師と、表彰式で両手を上げて大喜びした。

今夏もファンの前に元気な姿を見せていたが、最近は体調がすぐれなかったという。先月の１８〜２３日まで北海道で行われたサマーセールに参加する予定だったが、取りやめに。「２０００勝という数字は、年間４０〜５０勝を続けなければいけないということで、“ばか”でないとできないんじゃないでしょうか」とＪＲＡを通じてコメントを出した２０００勝達成時も、自宅での観戦だった。

日高の馬を積極的に購入し、生産界でも人望は厚かった。所有していた牝馬の子や、購入して活躍した馬のきょうだいを所有することが多く「人とのつながりを大事にしてきたつもりです」と義理人情に厚かった。サマーセールで購入した「ハービンジャーラスの２０２４」（牡、父オルフェーヴル）の生産者は、メイショウサムソンと同じ林孝輝さんだった。

「競馬は奥の深い、歴史のある遊びですから、これからも楽しんでほしいと思いますね」とファンにメッセージを残していた松本さん。競馬サークルが、深い悲しみに包まれた。

◆松本 好雄（まつもと・よしお）１９３８年１月６日、兵庫県明石市生まれ。千葉工大卒。船舶エンジンや航空機部品などの大型機械部品、産業機械の製造・販売や太陽光発電事業を扱う株式会社きしろ代表取締役会長。２００５年から日本馬主協会連合会会長を務め、現在は名誉会長。０７年に紺綬褒章、１０年に旭日小綬章を受章。７５年２月が馬主としての初出走でＪＲＡ通算２００２勝。妻の和子氏、息子の好隆氏も馬主で冠名は「メイショウ」。