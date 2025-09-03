Ｊ３最下位の沼津は２日、アウェーで迎える首位・八戸戦（６日）に向け、静岡・沼津市内で調整した。前節の栃木Ｃ戦（８月３０日、４―５）で４試合ぶりのゴールを決めた元日本代表ＦＷ川又堅碁が２戦連発でチームの連敗ストップに貢献する。

首位討ちを最下位脱出への第一歩とする。沼津はクラブワーストに並ぶ５連敗中。川又は「ここから上がっていく。相手うんぬんではなく自分たちがゴールを決めて、守っていく展開にしたい」と語気を強めた。

栃木Ｃ戦は４月６日の讃岐戦以来１８試合ぶりに先発起用され、前半２１分に一時同点となるＰＫをきっちり決めた。「前半からしっかり走れていた」。５連敗とはいえ、チームはこの間の計１１得点をマークしている。栃木Ｃ戦も３度、ビハインドを追いつき一時は勝ち越しまで持っていった。「雰囲気を含め取られても諦めずに戦えた。サポーターとの一体感も感じたし、（チーム全体に）自信を持ってもらいたい」と力説した。

この日は酷暑の中、ビルドアップやミニゲームなどで約２時間、汗を流した。「頑張ってボールを奪う所まではいけている。そこからの精度が重要になる」とポイントは整理できている。自らの豪快な一撃で優勝争い中の強敵をたたき、浮上のきっかけをつかむ。

〇…今節はＭＦ徳永晃太郎が出場停止。代わってＭＦ柳町魁耀が２試合ぶりに先発する可能性が出てきた。「ベストを尽くすしかない。今持っている力を全て出す」と決意を口にした。８月１６日の栃木ＳＣ戦、同２３日の宮崎戦で２戦連発。「いい形を作れている」と手応えは十分ある。「のまれないことが大事」と首位の圧力に屈することなく、攻撃で見せ場を作っていく。