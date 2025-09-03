日本陸連は２日、世界選手権東京大会（１３日開幕）の代表として新たに５７人（男子３４人、女子２３人）を発表した。

内定済みの選手と合わせて代表は８０人（男子４９人、女子３１人）となった。

男子１００メートルは、８年ぶりに９秒台を出した桐生祥秀（日本生命）、過去２大会連続で決勝に進出しているサニブラウン・ハキーム（東レ）、初出場となる守祐陽（もりゆうひ）（大東大）を選出した。

男子４００メートルリレーは、１００メートルの代表３人と日本選手権の上位選手に加え、アジア選手権王者の柳田大輝（東洋大）、７月の全国高校総体で１０秒００をマークした清水空跳（そらと）（石川・星稜高）が代表入り。柳田と清水は混合１６００メートルリレーの選手枠を使うが、どのリレーでも出場できる。山崎一彦・強化委員長は「メダルを取るため選択肢を増やす」と説明し、選手団最年少となる１６歳の清水については「未知数（の力）に期待したい」と語った。

男子４００メートルでは、佐藤風雅（ミズノ）が３大会連続の代表入り。日本選手権で内側のレーンに侵入したとして下った失格の裁定が８月に覆って優勝となり、ポイントが加算されて出場資格を得た。

８００メートルはそれぞれ男女の日本記録を持つ１９歳の落合晃（こう）（駒大）、１７歳の久保凛（大阪・東大阪大敬愛高）が初出場。女子３５キロ競歩の渕瀬真寿美（建装工業）は選手団最年長の３９歳での出場となる。

男子円盤投げの湯上はデフと「ダブル出場」

聴覚障害がある男子円盤投げの湯上剛輝（トヨタ自動車）は、１１月のデフリンピック東京大会との「ダブル出場」を決めた。

その他の選手は以下の通り。

【男子】▽２００メートル 飯塚翔太（ミズノ）、水久保漱至（宮崎県スポーツ協会）▽４００メートル 中島佑気ジョセフ（富士通）▽１５００メートル 飯沢千翔（住友電工）▽５０００メートル 森凪也（ホンダ）▽１万メートル 葛西潤（旭化成）、鈴木芽吹（トヨタ自動車）▽４００メートル障害 小川大輝（東洋大）、豊田兼（トヨタ自動車）▽走り高跳び 瀬古優斗（ＦＡＡＳ）、真野友博（九電工）、赤松諒一（西武プリンス）▽走り幅跳び 橋岡優輝（富士通）、津波響樹（大塚製薬）、伊藤陸（スズキ）▽ハンマー投げ 福田翔大（住友電工）▽やり投げ ディーン元気（ミズノ）、長沼元（スズキ）▽４００メートルリレー 大上直起（青森県庁）、井上直紀（早大）、小池祐貴（住友電工）▽１６００メートルリレー・混合１６００メートルリレー 今泉堅貴（内田洋行ＡＣ）、田辺奨（中大）、吉津拓歩（ミキハウス）、佐藤拳太郎（富士通）、林申雅（筑波大）

【女子】▽２００メートル 井戸アビゲイル風果（東邦銀行）▽４００メートル 松本奈菜子（同）▽１５００メートル 木村友香（積水化学）▽５０００メートル 山本有真（同）、広中璃梨佳（日本郵政グループ）▽１万メートル 広中、矢田みくに（エディオン）▽１００メートル障害 中島ひとみ（長谷川体育施設）、福部真子（日本建設工業）、田中佑美（富士通）▽３０００メートル障害 斎藤みう（パナソニック）▽走り高跳び 高橋渚（センコー）▽棒高跳び 諸田実咲（アットホーム）▽走り幅跳び 秦澄美鈴（住友電工）▽三段跳び 高島真織子（九電工）、森本麻里子（オリコ）▽円盤投げ 郡菜々佳（サトウ食品新潟アルビレックス）▽やり投げ 上田百寧（ゼンリン）、武本紗栄（オリコ）▽２０キロ競歩 柳井綾音（立命大）▽３５キロ競歩 矢来舞香（千葉興業銀行）▽混合１６００メートルリレー 青木アリエ（日体大）