ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¡¡Î¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×13¾¡¡¡ºÊ¤Î»Ù¤¨¤¬ÎÏ¡Äº£µ¨Á´»î¹çÆ±¹Ô¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç11¾¡ÌÜ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à8¡½6¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î2Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó2¼ºÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¾¡¤ÁÀ±¤ò13¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÂ¿¾¡¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¾¡¤Ã¤Æ1¥²¡¼¥àº¹¤Î¤Þ¤Þ¡£°ËÆ£¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÃæ6Æü¤Ç9Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡£¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤È¤Îº£µ¨6ÅÙÌÜ¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡³¤ÊÕ¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤¿Ä¬É÷¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¤Ê¤Ó¤¯¡£ËëÄ¥ÆÃÍ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Äà¤ê¹¥¤¤Î°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´ÃÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£7²ó121µå¤òÅê¤²¡¢9°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î13¾¡ÌÜ¡£É÷Â®12¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¯É÷¤â¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤«¤éZOZO¥Þ¥ê¥ó¤ÏÌµ½ý¤Î6¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÉ÷¤Î¶¯¤µ¤Ë¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«ºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½é²ó¤³¤½À©µå¤¬Íð¤ì¡¢2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£2²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢2²ó1»à¤«¤é¤Ï5¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£¡ÖºÇ¸å¤Ëµö¤·¤¿ËÜÎÝÂÇ¤¬²ù¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢7²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¥½¥È¤Ëµö¤·¤¿2¥é¥ó¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡°¦ºÊ¤Î»Ù¤¨¤¬²÷Åê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤«¤é°ËÆ£¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ëÁ´¥Ó¥¸¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ËºÊ¤âÆ±¹Ô¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤â¶á¤¯¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¥±¥¢¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç13¾¡¤Î¤¦¤Á11¾¡¤¬¥Ó¥¸¥¿¡¼¡£ºÊ¤Ï¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é±þ±ç¤·¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖÀ¨¤¯Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2ÆüÁ°¤Î8·î31Æü¤Ë28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ºÊ¤«¤é¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂ£¤é¤ì¤¿¡£Äà¤ê¾å¤²¤¿¥Ò¥é¥á100ËçÃ£À®µÇ°¤âÆ±»þ¤Ë½Ë¤¤¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¼ê½ñ¤¤Î¥Ò¥é¥á¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¡¢28ºÐ¤Î½é¿Ø¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾¡¤Á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¤Î¤Þ¤Þ¡£¼¡Àï¤ÏÃæ6Æü¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ë9Æü¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¡¢º£µ¨6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥â¥¤¥Í¥í¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÅÐÈÄÆü¤ÏÂù¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ï¼ó°Ì·èÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë